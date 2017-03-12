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Çavuşoğlu: Bunun mutlaka karşılığı olacaktır

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Çavuşoğlu: Bunun mutlaka karşılığı olacaktır
Hollanda kriziyle ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu çok sert konuştu.

Çavuşoğlu Fransa'da konuştu. Hollanda'ya karşı çok sert sözler söyledi. 

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları: 

Yaşananlar Viyana Sözleşmesinin ihlalidir. Barışçıl gösteri yapan insanların üzerine köpekleri saldırlar; hani özgürlükler. Bu uygulama ırkçılıktır. Biz vatandaşlarımızı rehin mi verdik, onlar esir mi? Şimdi Türkiye ile bağlarını koparmaya çalışıyorlar. 

Bunun karşılığı olacak, böyle kalmaz. Atacağımız diğer adımları da planlamaya başladık. Hollanda özür dilemedikçe biz bu adımları atmaya devam edeceğiz. İnsan gibi dedim ki, sizdeki seçim problemse seçimden sonra geleyim dedi. Rutte küstahça 'Seçim öncesi de sonrası da gelemez. Gelirse laleleri, müzeleri görür, Türkleri göremez' dedi. Wilders'ın esiri olmuşlar. Amaç farklı. Avrupa bir uçurma gidiyor, 2. Dünya Savaşı öncesine gidiyor. Bunu hatırlatınca çok üzülüyorlar ama gerçek. 

AB Dönem Başkanı dahil birçok dışişleri bakanlarıyla görüştüm. Uluslararası hukukla da mücadelemizi sürdüreceğiz. Hollanda'nın bu faşizan tutumuna karşı eleştirileri Avrupalılardan da duymak istiyoruz. 

Hollanda Bakanımızı önce yolunu kesti sonra tam konsolosluğumuz girerken bloke etti. Her şeyden önce Viyana Sözleşmesi açık; burası Türk toprağıdır. Maslahatgüzarım ve bakanım içeriye alınmadı, başkonsolos da dışarıya çıkamadı. Bu Viyana Sözleşmesi'nin ihlalidir.

Orada barışçıl gösteri yapan insanların üzerine köpeklerle saldırdılar.

Özür yetmez bunun karşılığı olacak.

Dün konsolosa gelmemesi gerektiğini söyledik. Hollanda'ya karşı adımlarımız olacak. Hollanda seçimde birkaç oy alabilmek için bu ucuz politikaya başvurdu.

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