Yıldırım: “Hollanda’da seçim var, etkinlik mümkün görünmüyor”

Başbakan Yıldırım’ın Hollanda krizinden önce katıldığı canlı yayında “14’ünde Hollanda’da seçimler var. O yüzden bir etkinlik yapılması mümkün görünmüyor” dediği ortaya çıktı.

Hollanda kriziyle ilgili tartışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Krizden kısa bir süre önce ATV-Ahaber’in ortak canlı yayınında konuşan Başbakan Binali Yıldırım’ın “14’ünden önce Hollanda’da bir etkinlik yapılması mümkün görünmüyor” dediği ortaya çıktı.

Avrupa ülkelerindeki miting izinleriyle ilgili konuşan Yıldırım’ın, “Almanya gibi bazı Avrupa ülkelerinde de benzer problemler var. Hollanda'da bu ayın 14'ünde seçimler var, biraz ona yönelik olduğunu düşünüyoruz. Çünkü mevcut iktidar partisiyle o aşırı Wilders'in partisi arasında çok az fark var, onun için 14'ünden önce Hollanda'da bir etkinlik yapılması çok mümkün gözükmüyor ama 14'ünden sonra zannetmiyorum ki Hollanda böyle bir kısıtlama üzerinde dursun” ifadeleri dikkat çekiyor.