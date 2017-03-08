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Çavuşoğlu: Otelin rezervasyonunu iptal ettirdiler

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Çavuşoğlu: Otelin rezervasyonunu iptal ettirdiler
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile görüşen Çavuşoğlu, "Gabriel iyi düşüncelerini ve temennilerini Almanya’nın beklentilerini samimi bir şekilde söyledi. Dostum Gabriel’i Türkiye’de ağırlayacağız" dedi.

"Türkiye ve Almanya her alanda birbirine ihtiyaç duyan iki ülkedir, biz iki dost olarak mı yolumuza devam edeceğiz birbirimizden kopmayı mı tercih ediyoruz" diyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 

"Biz iki dost olarak yola birlikte devam etme arzusundayız" diye konuştu.

Öte yandan Çavuşoğlu, "Hamburg’da kalacağım otelin rezervasyonunu baskıyla iptal ettirdiler" dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Burada yaşayan Türkler, Türkiye'nin her yerinde yaşayan Alman dostlarımız iki ülke arasındaki dostluğumuzu pekiştiriyor. Bu uygulamaların tekrar etmemesi gerektiğini söyledik.

Bundan sonraki süreçte diyalogumuzu devam ettireceğiz. İki ülke arasındaki ilişkilerin herkesten daha iyi olması gerekir. Türkiye, Almanya'ya karşı hiç düşmanca bir tavır içinde olmamıştır, olması için gerek yoktur. Biz Almanya'yla ilişkilerimizi neden kötü tutalım? Türkyie'ye yönelik sistematik karalama kampanyası, topyekün Türkiye'ye yönelik saldırılar, Almanya'da PKK ve diğer terör örgütlerinin faaliyet göstermesi gibi rahatsız olduğumuz konuları gündeme getirdik.

Almanya'daki birçok siyasetçi tatilini Türkiye'de geçirir. Gabriel de bu sene tatilini Türkiye'de geçireceğini söyledi.

Almanya'daki sistematik Türkiye karşıtlığının bir an evvel dengelenmesi gerekiyor. Terör örgütlerinin üyelerinin de Almanya'da serbestçe faaliyet göstermesinin önüne geçilmesi gerekiyor. Bu yılanlar seni de sokar beni de sokar.

Bugünkü görüşmemiz her açıdan faydalı bir görüşme oldu. Türkiye'den gelecek siyasetçilerin engellenmemesi gerektiğini de söyledik. 'Hayır'cılar her türlü eylemlerde bulunuyorlar burada, bazı yerlerde belediyeler ortak oluyor.

Ama 'evet' için kampanya yapmak isteyenler engelleniyor. Bu demokrasiye uymaz. Biz hiçbir zaman Almanya'adki seçimlerde taraf tutmadık. Almanya da taraf tutmamalı. Bu bizim iç işimizidir. Biz kimsenin seçimine veya iç işlerine karışmıyoruz, dostlarımızdan beklentimiz de budur.

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