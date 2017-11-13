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Celal Şengör'den korkutan deprem uyarısı

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Celal Şengör'den korkutan deprem uyarısı
Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı canlı yayın programında Irak'ta meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul depremi uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Celal Şengör, Irak'ta meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremin ardından uyardı. Şengör yaptığı açıklamada, "Burada bize ilginç bir mesaj var. Arabistan biraz daha sıkıştırdı Türkiye'yi. Peki ne oluyor? Kuzey Anadolu fay hattı ve Anadolu fay hattı...Buralar sıkışıyor. Türkiye Batı'ya atılıyor." ifadelerini kullandı.

Habertürk TV’de yayınlanan Teke Tek Özel programına konuk olan deprem Uzmanı Prof. Dr. Celal Şengör, Irak'ta meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Bölgedeki hareketliliği çizerek anlatan Şengör, "Türkiye'nin Güneyi'nden geçen bir hat var. Bu hat boyunca Arabistan Türkiye'ye doğru geliyor. 1,6 santimetre hızla yaklaşıyor. Lice depremini hatırlayalım. Burada bindirme depremler oluyor. Anadolu Arabistan'ın üzerine bindiriyor. Burada bize ilginç bir mesaj var. Arabistan biraz daha sıkıştırdı Türkiye'yi. Peki ne oluyor? Kuzey Anadolu fay hattı ve Anadolu fay hattı...Buralar sıkışıyor. Burası yumuşak bir yer. Türkiye Batı'ya atılıyor. Türkiye'nin Batı'ya atılması; 1939 Erzincan, 1941 Reşadiye, 1942 Erbaa, 1944 Bolu, 1967 Adapazarı, 1999 Gölcük ve Kaynaşlı, gelecekte İstanbul depremi. Şimdi burası eli kulağında. Bir de eli kulağında olan Yumurtalık fayı meşhur. İstanbul'da en büyük 7,6 bekliyoruz. Burası 7,3 oldu. Burada olan bu kadar büyük deprem hissedilir" dedi.

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