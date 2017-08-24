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CHP'den AKP'ye 'yer sofralı' cevap

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CHP'den AKP'ye 'yer sofralı' cevap
CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Halktan birisi olmak öncelikle halkın yer sofrasına diz kırıp oturabilmektir" eleştirisi yönelten AKP Sözcüsü Mahir Ünal'a sosyal medyadan cevap verdi.

Tezcan, Ünal'ın AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı 'yer sofrası' açıklamasına Twitter adresinden paylaştığı bir fotoğraf ile yanıt verdi. Tezcan, 'Adalet Yürüyüşü' sırasında Kılıçdaroğlu'nun bir köy evinde, yer sofrasında iftar yaparken çekilen bir fotoğrafını "Saray sofralarından başını kaldıramayan Mahir Ünal'a ithaf olunur" notu ekleyerek paylaştı.

ÜNAL NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu'nun yine 'Adalet Yürüyüşü'nde çekilen atletli fotoğrafı tartışılmaya devam ederken Ünal, bugünkü basın toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sayın genel başkanın atletle oturmasında herhangi bir sakınca söz konusu değil. Bir siyasetçinin atletle fotoğraf çektirmesi başka bir şeydir. Bu vatandaştan, halktan birisi olmak demek değildir. Halktan birisi olmak öncelikle halkın yer sofrasına diz kırıp oturabilmektir. Ayakkabı ile eve girmek demek değildir. Yoksa atlet ile otururken haberim yokmuş gibi çek kıvamında bir poz vermenin bir tasarım olduğunu bu tasarımdan dolayı da duyulan rahatsızlığın farklı kesimler tarafından dile getirilmesidir bu."

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