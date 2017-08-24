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AKP Sözcüsü Ünal'dan 'Yeni Parti' açıklaması

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AKP Sözcüsü Ünal'dan 'Yeni Parti' açıklaması
MYK toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan AKP sözcüsü Mahir Ünal, Meral Akşener liderliğinde kurulacak olan ‘Yeni Parti’ hakkında açıklamalar yaptı.

Siyasetin gündemini ‘Yeni Parti’ oluşturmaya devam ediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ardından AKP sözcüsü Mahir Ünal da ‘Yeni Parti’ hakkında yorumlarda bulundu.

AKP MYK toplantısı sonrasında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Ünal, “Yarın ne yapacaklarını, kiminle ittifak kuracaklarını bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Koray Aydın’ın MHP’den istifa edip, ‘Yeni Parti’nin kurucuları arasına katılmasına da değinen Ünal, “Aydın geçmişte FETÖ ile ilgili söylediği sözleri açıklamalıdır” ifadelerini kullandı.

İşte Ünal’ın açıklamasının o bölümü:

“Öncelikli olarak siyasetin gündemi kıymetlidir. O yüzden bir şey siyasetin gündemine geldiğinde o şeyin niteliğine bakmak gerekir. Bunlar düne kadar ‘en iyi Ülkücü biziz’ diyorlardı. Bugün ‘en iyi merkez sağ biziz’ diyorlar. Yarın ne yapacaklarını, kiminle ittifak kuracaklarını bilmiyoruz. Şu anda bizim bu hareketle ilgili değerlendirmeler yapmamız henüz çok erken. Hele hele sözünü ettiğiniz katılımın öncesinde Koray Aydın’ın açıklamaları vardı. Madem daha önce FETÖ’yle ilgili bir takım düşünceleriniz vardı. Ne değişti de partiye katıldı bunu açıklaması lazım.”

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