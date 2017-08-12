CHP'den önemli açıklama

Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da "Türkiye'ye gelmeyin" ifadelerine CHP sözcüsü Tezcan'dan tepki geldi. Tezcan, "Kılıçdaroğlu böyle bir şey söylemedi" dedi.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyerek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Tezcan, hükümet çevrelerinin, partisine ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dönük bir saldırı kampanyası yürüttüğünü vurguladı.

'OHAL'DE CAN VE MAL GÜVENLİĞİ OLMADIĞINI HEP SÖYLEDİ'

CHP Tezcan, "Çok net. Sayın Genel Başkan'ımızın 'Türkiye'ye gelmeyin' diye hiçbir sözü olmamıştır. Hiçbir zaman böyle bir ifadede de bulunmaz. Genel başkanımız, Türkiye'de OHAL şartları altında can ve mal güvenliği olmadığını Türkiye'deki bütün konuşmalarında söylemiştir. Demokrasiyi, adaleti, milletin hakkını ve hukukunu savunan bir siyasetçinin; ana muhalefet partisi genel başkanının bu bir görevidir. Bu görevi de sayın genel başkanımız layıkıyla yerine getirmektedir. Bu görevi layıkıyla yerine getirmesinden kim rahatsız olur? O adaletsizliğin sebebi olanlar rahatsız olur. Türkiye'yi yaşanmaz hale getirenler rahatsız olur" diye konuştu.

'BREMEN MIZIKACILARI GİBİ AYNI SAKIZI ÇİĞNEYEREK SUÇLARINIZI ÖRTMENİN TELAŞINDAN VAZGEÇİN'

Söylemedikleri bir sözün söylenmiş gibi manşet yapıldığını dile getiren Tezcan, "Sorumlu bir siyasetçi olarak da hemen konuyu arkadaşlarımız düzeltmiş, 'Biz, bu sözü söylemedik' demişlerdir. Yayın da buna göre, gerekli düzeltmeyi yapmıştır. Mesele bundan ibarettir; ama samimi olanlar için mesele bundan ibarettir. Samimi olmayıp, kendi kusurlarını örtmek isteyenlerin başka hesabı vardır. AK Parti Genel Başkanı'ndan başlamak üzere bakanlar, Başbakan hepsi sırayla ağız birliği etmişçesine 'Bremen mızıkacıları' gibi bir sakız çiğniyorlar. Neymiş efendim? Biz, Türkiye'yi dışarıya şikayet edip, 'Türkiye'ye gelmesinler' demişiz. Türkiye'nin turizmde güçlü, zengin, para kazanan bir ülke olmasını istiyorsanız bunun gereğini yaparsınız hükümet olarak. Yetki sizde. Yoksa 'Bremen mızıkacıları' gibi aynı sakızı çiğneyerek, suçlarınızı örtmenin telaşında olmaktan vazgeçin" dedi.

'AYHAN OGAN SÖYLEMEDİ, ONA SÖYLETTİRDİLER'

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'a partisinin eski MKYK üyesi Ayhan Ogan'a bir yaptırım uygulanmayacağı yönündeki açıklaması üzerinde tepki gösteren Tezcan, "Bir 'Ayhan Ogan' meselesi vardı. Onu çözemedikleri için yine bir başka tartışma alanı açarak, milletin dikkatini oradan çekmeye çalışıyorlar. Asıl niyet, Türkiye'de cumhuriyet devrimiyle kurulan devleti değiştirmek. Ayhan Ogan'ın tabiriyle yeni bir devlet kurmak. Aslında Ayhan Ogan söylemedi, ona söylettirdiler. Dün AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 'Disiplin işlemi yapmayacağız' demiş. Belli; çünkü siz söylettiniz. Kendi kendine çıkmadı. AK Parti döneminde bu kadar cumhuriyet ve devlet düşmanlığının sistematik ve organize bir şekilde ifade edilmesi bir tesadüf mü? Hayır, bir teşvik ürünü. Sanayiye, ekonomiye ve turizme teşvik vermek yerine cumhuriyet ve devlet düşmanlığına teşvik verilen bir iktidar dönemi yarattınız Türkiye'de" dedi.