CHP'li Balbay'dan ÖSYM'nin yerleştirme skandalına tepki

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Mustafa Ali Balbay, ÖSYM’nin üniversite yerleştirme sonuçlarında yerleştirme hatası yapmasını Meclis gündemine taşıdı.

Balbay, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, ÖSYM’nin 8 Ağustos’ta açıkladığı üniversite yerleştirme sonuçlarında, bin 110 adayın yerleştirmesini değiştirdiğini, daha önce bir programa yerleşemeyen bin 628 adayın da üniversiteye yerleştirildiğini, bununla da kalmayıp bir programa yerleşen bin 499 adayın ise yeni durumda herhangi bir programa yerleşemediğini anımsatarak, şöyle dedi:

“Binlerce adaydan özür dilenmesi basit bir özürle geçiştirilecek kadar sıradan mıdır? ÖSYM son yıllarda yaptığı hatalar yüzünden, en fazla itibar kaybeden kurumların başında geliyor. ÖSYM’nin gerçekleştirdiği sınavlara giren adaylar en ufak bir kodlama hatası dahi yaptıklarında sınavlarının iptal edildiğini hepimiz biliyoruz. 2 milyondan fazla adayın girdiği sınavda ÖSYM’nin böyle bir hata yapması kabul edilemez. Söz konusu hata nasıl ortaya çıkmıştır? ÖSYM’nin yapmış olduğu bu hatanın sorumlusu ya da sorumluları kimlerdir? Bu bir an önce ortaya çıkarılmalıdır.”

Balbay ÖSYM’nin geçen ay yerleştirme sonuçlarında da hata yaptığını sırf bu yüzden ÖSYM’nin 2 milyon adayın başarı sırasının değişmesine neden olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“ÖSYM yapmış olduğu hatalardan ders almıyor. Yapılan bu hatalar ÖSYM’ye olan güven duygusunu iyice zedeledi. ÖSYM’ye olan güven duygusunun yeniden tesis edilmesi elzemdir. ÖSYM’nin açılımı Öğrencileri Seyyar Yerleştirme Merkezi mi?”

Balbay son olarak ÖSYM’nin 15 dakika kuralı sonucu, bir dakikalık gecikme nedeniyle bile 100 bin civarında adayın sınava alınmamasının daha dün gibi aklımızda olduğunu hatırlatarak şöyle dedi:

“Önce sınıfta kalan ÖSYM’yi yeni bir sınavdan geçirmek gerekiyor. Bir kişiyle ilgili olumsuzluk bile kabul edilemez. Öğrenciler yıllarca bu sınavın heyecanı ve beklentisi içinde yaşamını yönlendiriyor. Güven bir kullanımlıktır. Zedelendi mi yerine yenisini koyamazsınız. Bütün bunlardan sonra aklımıza şu soru da geliyor; 2017 ÖSYS yerleştirmelerinde 214 bin 430 kontenjanın boş kalmasında ÖSYM’nin bir hatası var mıdır?”

Balbay’ın Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na vermiş olduğu soru önergesi şöyle:

ÖSYM’nin gerçekleştirdiği sınavlara giren adaylar en ufak bir kodlama hatası dahi yaptıklarında sınavları iptal edilirken, 2 milyondan fazla adayın girdiği sınavda ÖSYM’nin yapmış olduğu bu hatanın sorumlusu ya da sorumluları kimlerdir?

Söz konusu hata nasıl ortaya çıkmıştır? Puan hesaplama ve yerleştirme konusunda, daha başka hatalar var mıdır? Kayıt işlemleri bittikten sonra tekrar bir hata ortaya çıkarsa bunun sorumlusu kim olacaktır?

Son yıllarda yaptığı hatalar yüzünden, en fazla itibar kaybeden kurumların başında gelen ÖSYM’nin bu hatası hangi bölümleri ve öğrencileri etkilemiştir?

Yapılan hata sonucunda daha önce açıkta kalıp da şimdi üniversiteli olanlar, üniversiteye yerleştirilip de şimdi açıkta kalanlar, yerleştirmesi yapılıp da şimdi değişmiş olanların ÖSYM’ye olan güven duygusu sarsılmamış mıdır?

ÖSYM’nin 15 dakika kuralı sonucu, bir dakikalık gecikme nedeniyle bile 100 bin civarında aday sınava alınmazken, ÖSYM’nin hatasının hiç mi yaptırımı yok?

Geçen ay yerleştirme sonuçlarında hata yaparak 2 milyon adayın başarı sırasının değişmesine neden olan ÖSYM’nin bu kez de yerleştirme hatası yaparak, binlerce adaydan özür dilemesi basit bir özürle geçiştirilecek kadar sıradan mıdır?

2017 ÖSYS yerleştirmelerinde 214 bin 430 kontenjanın boş kalmasında ÖSYM’nin bir hatası var mıdır?