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ÖSYM'den yerleştirme hatası!

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ÖSYM'den yerleştirme hatası!
ÖSYM yerleştirme sonuçlarında, ‘ek puanlı yerleştirme puanları’ yerine ‘ek puansız yerleştirme puanları’nın kullanıldığı tespit edildiğini belirtti. Buna göre, hatanın düzeltilmesi için yapılan güncellemede, 4 bin 237 adayın yerleştirme sonucu değişti.

ÖSYM’den yapılan açıklama şöyle: 08.08.2017 tarihinde açıklanan 2017-ÖSYS yerleştirme sonuçlarında, adayların yerleştirmelerinde kullanılacak puanlar belirlenirken Tablo-6C'nin ekinde yer alan okul türlerinden mezun olan adayların alan ve dallarına göre ek puan kullanılabilecek tercihlerinde ‘ek puanlı yerleştirme puanları' yerine ‘ek puansız yerleştirme puanları'nın kullanıldığı tespit edilmiştir.

Bu işlemin düzeltilmesi amacıyla yapılan güncellemede 1110 adayın ilan edilen yerleştirmesi değişmiş, 1628 aday daha önce bir programa yerleşmemişken yerleşir duruma gelmiş, ek puanı dikkate alındığı için yerleşen bu adaylar nedeniyle daha önce bir programa yerleştiği ilan edilen 1499 aday ise yeni durumda herhangi bir programa yerleşememiştir.

Konu ile ilgili adaylar ve kurumlar bilgilendirilmiş, yeni sonuçlar 12.08.2017 tarihi saat 11:00 itibariyle güncellenmiştir. Bu durumdan etkilenen adaylardan özür diler bilgilerine saygıyla sunarız.”

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