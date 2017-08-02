CHP'li Bingöl'den "Adalet Kurultayı" açıklaması

CHP, hedef olarak belirlediği 2019 seçimlerine kadar "adalet" temasının işlendiği halk tabanlı etkinliklere ağırlık verecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl bu etkinliklerin ikincisi Adalet kurultayı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

CHP'nin "adalet" teması üzerinden yürüttüğü muhalefetin ilk ayağı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması üzerine İstanbul'a gerçekleştirdiği yürüyüşle başladı.

Elinde "adalet" yazılı bir dövizle, Ankara Güvenpark'tan 25 günde İstanbul'a yürüyen Kılıçdaroğlu, Maltepe'de büyük bir miting gerçekleştirdi.

TBMM İç Tüzüğü'nde yapılan değişikliğe de anamuhalefet partisi, "adalet" vurgusuyla karşı çıktı. Söz konusu değişikliği protesto etmek için TBMM'de sabahlayan CHP'li milletvekilleri burada da sık sık "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı.

CHP, bu tarz eylemlerin devamı olarak 26-30 Ağustos arasında Çanakkale'de "Adalet Kurultayı" yapacak. 5 gün sürecek kurultay boyunca, paneller ve seminerler düzenlenerek, "Türkiye'de yaşandığı iddia edilen adaletsizlikler" masaya yatırılacak.

Kurtuluş Savaşı'nın önemli bir merkezi olduğu için Çanakkale'de gerçekleştirilecek olan kurultaya, Türkiye'nin her yerinden katılımcıların gelmesi bekleniyor.

Geceyi kurulacak çadırlarda geçirecek olan katılımcılar, gün içinde çadırlarda ve açık alanlarda gerçekleştirilecek etkinliklere katılacak.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun da kurultay süresince Çanakkale'de kalarak etkinliklere katılacağı, vatandaşlarla bir araya geleceği belirtildi.

"SORUNLARIN ÇIKIŞ NOKTASI ADALETSİZLİK"

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Türkiye'de ciddi adaletsizliklerin yaşandığını, bundan toplumun her kesiminin etkilendiğini söyledi.

Vatandaşların yaşanan adaletsizlikler karşısında çaresiz kaldığını, hak arama duygusundan uzaklaştığını kaydeden Bingöl, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'a yaptığı "adalet yürüyüşünün" vatandaşlarda bir umut yarattığını ifade etti.

Bu umudu sürdürmek adına şimdi de bir "Adalet Kurultayı" düzenleme kararı verdiklerine değinen Bingöl, şöyle devam etti:

"5 gün sürecek kurultayda, adaletsizliğe uğradığını düşünen vatandaşlarımıza söz hakkı verilecek. Vergide, sağlıkta, gelirde, eğitimde, kısacası hayatın her alanında yaşanan adaletsizlikler masaya yatırılacak. Konunun uzmanları, akademisyenler de adaletsizlikleri enine boyuna değerlendirecek. Adalet temalı etkinlikler, bu kurultayın ardından yapacağımız değerlendirme sonrasında devam edecek. Bir sonraki adımı planlayacağız."

Bingöl, Türkiye'deki sorunların temelinde, yaşanan adaletsizliklerin yattığını savunarak, "Sorunların çıkış noktası adaletsizlik ve adalet duygusunun yitirilmiş olması. O nedenle CHP'nin bu yürüyüşleri bu kadar kalabalık oldu. Bu işin temelinde adaletsizlik var." diye konuştu.