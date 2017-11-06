CHP'li Özel: Öğrenciler imam hatiplere mahkûm edilecek

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın dün açıkladığı liseye geçişte uygulanacak yeni sistemi eleştirerek, "Öğrenciler imam hatiplere mahkûm edilecek" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın dün açıkladığı liseye geçişte uygulanacak yeni sistemi eleştirerek, "Öğrenciler imam hatiplere mahkûm edilecek" dedi.

Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'ın, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi yerine liselere geçişte uygulanacak yeni modele ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

TEOG'un kaldırılmasıyla ilgili ne Yılmaz'ın ne de Başbakan Binali Yıldırım'ın bilgisi olduğunu savunan Özel, "Tek adam o gün yatağından kalktı ve TEOG'u kaldırmaya karar vermişti. Maalesef bundan ne Başbakanın ne de Bakanın haberi vardı. Öğrenciler ise hiçbir şeyden habersiz sınava hazırlanmaya devam ediyorlardı. Tek adam sınava o kadar kızmıştı ki, daha doğrusu tek adam referandum sonuçlarına o kadar kızmıştı ki bunun sorumlusunun sınav sistemi olduğunu düşünüyordu" ifadesini kullandı.



AK Parti iktidara geldiğinde 3 ila 10 yaş arasında olan çocukların bugün seçmen olduğunu ve o seçmenlerin de referandumda "tek adam rejimine 'hayır' dediğini" savunan Özel, iktidarın yetiştirmek istediği nesilden bu sonucu ummadığını, bu nedenle de sistem değişikliğine gittiğini bildirdi.



NORMAL BİR ÜLKEDE HÜKÜMET GÖTÜRÜR



"Evin etrafındaki 5 okulun tercih edileceği, diğer okulların kontenjanları dolduğunda imam hatip liselerine öğrencilerin mahkum edileceği bir sistem kuruluyor" diyen Özel, şunları kaydetti:

"Yüzde 90-92 okul için, normal bir ülkede hükümet götürecek, bakan tarafından yapılmış bir itiraf var. Diyor ki bakan; 'Yüzde 10 nitelikli okul sınav yapacak, niteliksiz okullara sınavsız girilecek. Türkiye'de 9 bin lise var, 600'ü bakan ağzıyla nitelikli okullar olarak sınıflandırılmıştır. Geri kalan 8 bin 400 okul, Sayın Bakan açısından niteliksiz okullardır. Burada bir nitelik tartışması yapılacaksa Adalet ve Kalkınma Partisinin milli eğitim politikaları, milli eğitim bakanları, bakanın kendisi ve bu eğitim sistemine saldıran Adalet ve Kalkınma Partisinin Genel Başkanı için yapılmalıdır. Bu tartışmanın önümüzdeki dönemde vatandaşlar tarafından yapılacağı açıktır."