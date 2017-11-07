Adrese dayalı eğitim emlakta etkisini gösterdi

TEOG yerine getirilen adrese dayalı eğitim sistemi emlakta etkisini göstermeye başladı.

TEOG yerine öğrencilerin adrese göre yerleştirileceği sistemi ilk benimseyenler emlakçılar oldu. Kiralık ve satılık ev ilanlarına “Fen lisesi yakını”, “Sosyal bilimler lisesi karşısı” ibareleri eklendi. Liselere geçişte TEOG yerine gelen “mahalle okuluna dönüşü” öngören yeni sistem emlak sektöründe de kiralık ve satılık ev ilanlarının değişmesine neden oldu.

Habertürk'ün haberine göre emlakçılar daha önce evin bulunduğu semt ya da oda sayısının öne çıktığı kiralık ve satılık ev ilanlarını artık “Fen lisesi yakınında”, “Sosyal bilimler lisesi karşısında” şeklinde değiştirildi.

ADRESLERİNE GÖRE YERLEŞTİRİLECE

Önceki gün Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TEOG yerine gelen sistemi açıkladı. Buna göre öğrencilerin yüzde 92’si oluşturulacak eğitim bölgelerinde adreslerine göre 5 tercihlerinden birine yerleştirilecek, yüzde 8’i ise ‘nitelikli’ 600 liseye sınavla girecek. Yaklaşık 1.1 milyon öğrencinin adrese dayalı yerleştirmeye göre liselere yerleştirileceğinin açıklanması üzerine emlakçılar ve ev sahipleri, kiralık ve satılık ev ilanlarında “sisteme uygun” güncelleme yaptı. İlan başlıklarındaki, oda sayısı, toplu taşımaya yakınlık, dairenin yaşı, bulunduğu semt gibi seçenekler yerini okul isimlerine bıraktı. İlanlar arasında, “Çocuğunuzun geleceği için fen lisesine yakın sahibinden kiralık” ifadesine yer veren oldu.