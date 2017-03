CHP'ye referandum şarkısı vermediler!

CHP, referandum için kullandığı 'Mavi Boncuk" şarkısından önce 3 şarkı için daha görüştü. Yüksek fiyatlar teklif etmesine rağmen alamadığı iddia edildi.

CHP’nin referandumdaki kampanyasında “Mavi Boncuk” adlı popüler şarkıyı kullanmasının arka planından, fiyatının üzerinde para teklifine karşın eser sahiplerinin hayır için şarkı vermemeleri gerçeği çıktı. Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün haberine göre, CHP, 'hayır' diyen farklı kesimlere seslenecek, evet diyenleri de itmeyecek bir şarkı arayışına girdi. Yeni bir 'hayır' şarkısı yazıp tanıtmanın zaman alacağı görüşüyle de belleklerde yer etmiş, toplumun her kesiminin aklında olan popüler bir şarkının peşine düştü. Yıllardır her kesim tarafından söylenen bu 3 şarkıdan birinin alınması halinde müziğin üzerine 'hayır'ı anlatan sözler yazılacaktı. CHP’liler, bu özelliklere uygun 3 şarkı belirledi. Bu 3 şarkıdan biri için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oluru da alındı.

YÜKSEK FİYATA RAĞMEN

CHP’liler belirledikleri 3 şarkının eser sahipleriyle iletişime geçti. Her 3 şarkı için de eser sahiplerinden önce fiyatı karşılığında eserleri hayır kampanyasında müziğe söz yazarak kullanma hakkı istendi. Ancak her 3 şarkı için de CHP’nin yaptığı teklifler kabul edilmedi, şarkılar verilmedi. CHP’liler bunun üzerine aracılar bularak her 3 şarkı için de piyasa fiyatları üzerinde tekliflerde de bulundu. CHP, yaptığı hiçbir tekliften olumlu sonuç alamadı, eserlerin hakkını elinde bulunduranlar şarkıları vermedi. CHP de ilk 3 şarkıyı alamayınca zamanın da daralmasını dikkate alarak Mavi Boncuk şarkısını tercih etti.