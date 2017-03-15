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İşte CHP'nin yeni seçim şarkısı!

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İşte CHP'nin yeni seçim şarkısı!
CHP, 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylaması için seçim şarkısını hazırladı.

Cumhuriyet Halk Partisi, 16 Haziran Pazar günü düzenlenecek olan yeni Anayasa halk oylaması için hazırladığı seçim şarkısını kamuoyu ile paylaştı. 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı Amasya mitinginde ilk kez vatandaşa dinletildi. 

Emel Sayın'ın "Mavi Bocuk" şarkısından esinlenerek uyarlanan şarkıda, "Düşmez kalmaz bir Allah, hayır olur inşallah" sözleri yer aldı. 

 

 

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