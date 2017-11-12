"Cumhurbaşkanı İYİ Partili olacak"

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Halaçoğlu, "Türkiye İyi Partili bir Cumhurbaşkanı görecek" dedi.

Bünyamin ÖZTÜRK / Yeniçağ



İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, tüm Türkiye'nin oyuna talip olduklarını söyleyerek, "Milletimizin takdiri ile 2019 seçimlerinde en az 50 artı 1 oya talibiz. Allah'ın izniyle bunu başaracağımıza inanıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde Türkiye İyi Partili bir Cumhurbaşkanı görecek" dedi. Son dönemde gündeme gelen seçim barajı ile ilgili tartışmalara değinen Halaçoğlu, İYİ Parti'nin baraj sorunu olmadığının altını çizdi. İYİ Parti'nin, parti programında yüzde 5'lik seçim barajı ve yüzde 2 oy alan siyasi partilerin TBMM'de temsil edilmesi yönünde önerisi olduğunu aktaran Halaçoğlu, TBMM'de daha demokratik temsil hakkı için böyle bir formül düşündüklerini belirtti. Halaçoğlu, şöyle devam etti: "Yüzde 10 barajının ağır bir yük olduğunu bugüne kadar hiç konuşmayanların bugün gündeme getirmeleri baraj sorunu olduklarını akıllara getiriyor. Çünkü bu uygulama yeni değil. 1980'den bu yana uygulamada olan bir husustan bahsediyoruz. Bugün gündeme getirilmesi muhtemel ki baraj kaygısından kaynaklanıyor. Zaten araştırma şirketlerinin yaptıkları çalışmalar da durumu net bir şekilde ortaya koyuyor. "



Yeni sistemde yüzde 10 seçim barajının bir anlam ifade etmediğini dile getiren Halaçoğlu, iktidar olabilmek için yüzde 50 artı 1 oy alınması gerektiğini belirtti. İYİ Parti olarak iktidar olduklarında ilk yapacakları işin parlamenter sisteme dönmek olduğuna vurgu yapan Halaçoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Biz şu aşamada baraj gibi konularla ilgilenmiyoruz. Çünkü son yapılan anayasa değişikliğine göre önümüzdeki seçimlerde partilerin yüzde 10 barajını aşıp aşmamaları bir anlam ifade etmiyor. Çıkaracakları milletvekillerinin de bir anlamı yok. Çünkü yüzde 10'u geçseniz de iktidar olamıyorsunuz. Artı iktidara yüzde 50 artı 1 oy alan partiler sahip oluyor. Dolasıyla yasama da yürütme de yargı da yüzde 50 artı 1 oy alan Cumhurbaşkanı üstleniyor. Partiler Meclis'te sadece varlık gösterebilirler. "