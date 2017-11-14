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CHP'den, AKP'nin 'Atatürk açılımı'na İYİ Parti'li yorum

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CHP'den, AKP'nin 'Atatürk açılımı'na İYİ Parti'li yorum
AKP'lilerin Atatürk ile ilgili söylemlerini değerlendiren CHP Genel Sekreteri Sındır, "İYİ Parti'nin kendi tabanlarından Atatürk hassasiyeti olan seçmen kitlesini uzaklaştıracak endişesi olabilir" dedi.

CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'lilerin Atatürk ile ilgili söylemlerinden mutlu olduklarını belirterek, "Atatürkçülük'ü herkesten çok savunan pozisyonda olmaları, belki de bu kurulmuş olan İYİ Parti'nin kendi tabanlarından Atatürk hassasiyeti olan seçmen kitlesini uzaklaştıracak endişesi olabilir" dedi.

İYİ Parti'nin kuruluşu hakkında da açıklama yapan Sındır, amacı ve hedefi olan bir partinin kurulduğunu dile getirdi.

Sındır, şunları söyledi: 

"Düne kadar Atatürk'ün büstlerini deviren, bayramları tatilleri kaldıran, Anıtkabir’e gitmeyen Atatürk adını bile ağza almaktan çekinen bir anlayış ve zihniyetin, bugünkü Atatürkçülük’ü herkesten çok savunan pozisyonda olmaları belki de bu kurulmuş olan İYİ Parti'nin kendi tabanlarından Atatürk hassasiyeti olan seçmen kitlesini uzaklaştıracak endişesi de olabilir. Atatürk kimsenin uhdesinde olan, tek başına sahiplenebilecek şahsiyet değildir. Her yurttaşın sahip çıkması gereken büyük devlet adamıdır. Milletsek bağımsız bir cumhuriyette özgür birey olarak yaşayabiliyorsak bu büyük devlet adamının, silah arkadaşlarının milli mücadeleden çıkardıkları kurdukları cumhuriyetin bugünlere gelmesi sayesinde oldu. Bu bile mutluluk verici; çünkü gelecekte Atatürk karşıtlığının kendilerini sürekli duvara tosladıklarını görüyorlar ki Atatürk'e herkesten çok sahip çıkma algısı yaratıyorlar. Olsun ona da razıyız."

İYİ PARTİ AÇIKLAMASI

İYİ Parti'nin kuruluşuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sındır, amacı ve hedefi olan bir partinin kurulduğunu vurguladı. 

Sındır, "Aslında çok fazla parti üzerine konuşmak istemem; ama demek ki bir siyasi boşluk görüldü ki parti kurma gereği duydular" dedi.

Sındır, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Taban, Türk milletidir. Bütün yurttaşlar, bu millet, siyasi partilerin destek beklediği, hedefinde olan kişilerdir. İYİ Parti'nin merkeze sağda cumhuriyet değerlerine sahip çıkarak milliyetçi muhafazakar kesime hitap eden bir parti oluşturduğunu düşünüyorum"

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