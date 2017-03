Darbe balonu mu?

Kaç gündür kulislerde konuşulan konu "darbe". Bana soru yöneltenlerden biri Hüseyin Movit. Ona söylediğimi sizlerle paylaşayım; "Mevcut Genelkurmay Başkanı ile darbe marbe olmaz". Zaten kişisel kanım, askeri müdahalelerin hiç bir yararının görülmediği şeklinde. En basit örnek, 15 Mart 2017'de temelini atabildiğimiz Çanakkale Köprüsü'nün yapımına 1982'de başlanacaktı. 12 Eylül 1980 ihtilali bunu engelledi. Oysa Demirel'in hazırlıkları tamamlanmak üzereydi. Söylentilere devam ederek HaberTürk'teki bir konuşmayı aktaracağım. Ankara'da hareketlenme iddialarını bu kez Ahmet Zeki Üçok dillendirdi. Eski askeri Hakim Albay -Fetöcülerin komplosuna uğrayanlardan- iddialı laflar etti. "Melih Gökçek'in, tedbir olarak 100 ağır tonajlı belediye aracını kalkışmayı engellemek için dışarı çıkardığını bilmiyor musunuz?" diye konuştu. Balçiçek İlter konuşmayı geçiştirdi. Daha fazla dallanıp budaklanmasına izin vermedi. Program, bilinen sürgitle sonlandırıldı.

Bu kısacık değinme bile aklıma birtakım kuşkuları getirmedi değil. Kendi kendime "Fetöcüler hâlâ mı orduya hâkim" diye sordum. Biraz düşündükten sonra "Artık bu olasılık mümkün değil" sonucuna ulaştım. Diğer ihtimali de Movit'e verdiğim cevapla zaten reddetmiştim.

"Olmaz olmaz deme"

Fahri Korutürk ve Süleyman Demirel inatlaştılar. Başbakan, Genelkurmay Başkanlığına Orgeneral Ali Fethi Esener'i getirmek istiyordu. Cumhurbaşkanı ise Orgeneral Adnan Ersöz'ün atanmasından yanaydı. Bu zıtlaşma epey sürdü. Aklıma bekleme süresi sonunda her ikisinin de emekli olacağı takıldı. Askeri hiyerarşiyi inceledim. Bu durumda öne çıkan tek alternatif isim Orgeneral Kenan Evren'di. Ege Ordu Komutanı'nın geçmişini araştırdım. Karşıma ilginç bir görev yeri çıktı; 58. Tümen Komutanlığı. Isparta'daki görev yıllarında Demirel ailesiyle kurduğu yakınlığı da tespit ettim. İlde Şevket Demirel'le sofra arkadaşlığını bilmeyen yoktu. İlk fırsatta merhum Demirel'e şu soruyu yönelttim; "Ersöz ve Esener emekli oluyor. Geride sadece Evren alternatifi kalıyor?" Merhum Başbakan gözlerini kısarak aynen şu cevabı verdi; "Evren Paşa fena adam mı?" Bunu Genel Yayın Müdürümüze aktardım; "Süleyman Bey'in kafasındaki Genelkurmay Başkanı Kenan Evren. Uyguladığı strateji bu". 30 Ağustos geldi geçti. İki aday emekliye sevk edildi. Evren Genelkurmay'a taşındı. Daha sonraki gelişmeleri bilmeyen yoktur. Demirel başta tüm siyasi parti liderleri Zincirbozar'a -asıl ismi budur Zincirbozan değil- yollayan Evren oldu. Hani Süleyman Baba'nın "Fena adam mı dediği Paşa". "Sen de mi Brütüs'ün" Türkiye versiyonu izlendi.

Tekrarlıyorum; Darbelerin -Fransa dahil- hiç bir ülkeye faydası görülmedi. "Olmaz olmaz deme" bırakalım James Bondların yazarı Sir Ian Fleming'in romanlarından birini adı olarak kalsın. Benim savunduğum gazeteci-yazar Bediî Faik'in şu sözleri; "En kötü demokrasi, en iyi askeri yönetimden evladır". Yani doğru olan rejim değişikliklerini bırakalım sandık belirlesin. Yeter ki birileri çıkıp "tabelada çalışmasın"!

Hep aynı şeyler

Eskiden gazetelerin "pehlivan tefrikaları" vardı. En popülerleri Murat Sertoğlu'nun yazdıklarıydı. Karda kışta dağıtım kamyonlarının 2-3 günde Erzurum'a girdiği dönemler. Milliyet'in paketleri açılmadan iade edilirken, Tercüman'ın tamamı satılıyordu. Mithat Perin'in ilk öğrencisi Abdi İpekçi, son yetiştirmesi olan bana sordu "Burhan bunun sebebi sence ne?". Ben de cevapladım; "Pehlivan hikayeleri". Gözleri suratımda düşüncelere daldı. On gün sonra Milliyet'te anonslar başladı; "Her bölgeye ayrı pehlivan öyküleri". Bunu niye yazdım biliyor musunuz, ekran tartışmaları da bu konulara dahil oldu. Aynı konular aynı kişilerle işleniyor. Hatta aynı cevaplar verilmekte. Kurtdereli'nin paça bağı üç gün sürse çekiliyordu. Zamanelerin söylevlerine tahammül mümkün değil. Her şart altında "siyasi gelecek arayanlar" başka sorun. Hoşuma gidenler ise bazı bayan konuşmacılar. Mübarekler de nalıncı keseri gibi. Örneğin CNNTÜRK'teki Elif Tataroğlu'nun benzetmesine bayıldım; "Evlilik programlarının geçmişi yarı yaşım kadar. Her halde 15 yıl kadardır". Elif hanımın hesabına göre yaşı 30. Ne diyeyim; "Biraz daha küçülürse cebime girecek".

İNCİ ÇAYIRLI KOROSU'nun ertelenen konseri bu pazar. Büyükçekmece AKM'deki etkinliğin başlangıç saati 21:00. Repertuvar iki bölümlü. Emin Ongan ve Yusuf Nalkesen'in eserleri icra edilecek.

NTV, 1961'den 2010'a kadar "Halk Oylamaları"nı inceliyor. Yavuz Şenkal'ın hazırladığı belgeselin ilk bölümü yarın akşam 23:15'te yayında.