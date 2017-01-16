Dedelerinizi ABD'deki liman kayıtlarında arayın

TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan sözde Ermeni Soykırımı iddiaları tartışmalarına MHP kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'ndan sert tepki geldi.

Fatih Erboz / Yeniçağ

Sözde soykırım iddialarını araştırmak için önerilen tarihçiler komisyonunun kurulmasından herkesin kaçtığını belirterek, "Avrupalılar kaçıyor, İngiltere kaçıyor, ABD kaçıyor, Neden kaçıyorsunuz?" dedi.

Ermeni Milli Delegasyon Başkanı Nubar Paşa'nın Fransa Dışişleri Bakanı'na yazdığı mektubun ve Ruslarla mektuplaşmalarının elde olduğunu belirten Halaçoğlu, şunları söyledi: " Hepsinin arşiv belgeleri elimizde mevcut. Bunlara 'kılıç artığı' deniyor. Peki Rus ordusunda ne kadar Ermeni vardı? Nazarbekov ve Andranik komutasında 44 bin Ermeni çetecinin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüzbinlerce insanı katlettiği bir ortamda nasıl 'kılıç artığı' olabiliyor kendileri? Tam 518 bin 301 kişiyi katlettiler. Eski Van Kalesi'nin dibinde 80 bin insanı öldürdüler. Atom bombası atılsa belki böyle olmazdı. Genç kızların bir çoğu iffetlerini kurtarmak için kendisini Van Gölü'ne attı. Genç kızları Akdamar Kilisesi'ne götürüp tecavüz ettiler. Bunlardan kurtulmak için genç kızlar, kendilerini Van Gölü'ne attı. Bunlara mı siz 'kılıç artığı' diyorsunuz?"

HEPSİ OSMANLI VATANDAŞI

Fransa'nın arşivinde Fransız ordusu için ölen Ermenilerin listesi olduğunu da kaydeden Halaçoğlu, şöyle devam etti: "Ölenlerin hepsi Osmanlı Devleti vatandaşı Ermeniler. Çanakkale savaları sırasında Van'da, Bitlis'te, Çatak'ta Erzurum'da devletine karşı isyan edenler kimlerdi? Vatan hainliği yapanlar kimlerdi? Ermeni çeteleriydi, o Ermenilerdi. Zeytun isyanını düşünün, Adapazarı, İzmit, Bursa ve Trabzon'dakileri düşünün. Sason'da, Adana'da, her yerde olanları bir düşünün." Abdülhamit'e yapılan suikastı da hatırlatan Halaçoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Hangi sebeple yapılmıştı, buna bir bakın. Osmanlı Bankası baskını keza öyle. 1918 yılında Fransız ordusunun 6 taburundan 3'ü Ermeni askerlerden oluşuyordu. Kozan'da fırınlarda yakılan insanları göz önüne alın. Bunlara mı 'kılıç artığı' diyelim? Birleşmiş Miletler belgelerini inceleyin, İngiliz ve Amerikalıların Ermenilerin nerede yaşadıklarına bakın. Dedelerinizi arıyorsanız Baltimore ve New York limanlarındaki yolcu defterlerine bakın. Nereye ve niçin kaçtıklarını görürsünüz."