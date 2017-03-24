Deli İbrahim'i unutmasınlar

Çan, 900 kilometrekarelik alana sahip bir ilçemiz, Çanakkale'ye bağlı. Türkiye'nin en temiz ve çevreciliğe uygun termik santrali burada. İlçede nüfus artışı binde 8 oranında. Okuma yazma oranı ise yüzde 97...

Seçimlerde muhalefete de hatırı sayılır miktarda oy çıkıyor. Yerel iktidar AKP'nin elinde, belediye başkanı AKP'li... Diğer AKP'li belediyeler gibi Çan Belediyesi de, eline geçen paraları hizmetten çok başkanın ve AKP'nin propagandası için harcıyor...

* * *

Başkanın adı Abdurrahman Kuzu, doktor... Bu defa Çanakkale Zaferi için bir afiş hazırlattı... Afişte Erdoğan ile Yıldırım'ın fotoğraflarının arkasına "Kızıl sultan" diye de anılan Abdülhamid'in resmini koydurdu...

Yetinmedi, "Kocaman bir fotoğrafımı da hepsinin önüne yerleştirin" talimatı verdi...

Dediğini yaptılar...

Tabii afiş tepki aldı; bunun üzerine Kuzu duruma açıklık getirmek istedi, 18 Mart Köprüsü ya da 1915 Köprüsü adı verilecek köprü projesinin ilk Abdülhamid tarafından yaptırıldığını, buna atıf olsun diye de afişe padişahın resmini koyduklarını söyledi...

Çanakkale Zaferi ile köprüyü anladık da Abdülhamid ne alâka...

* * *

Bu gidişle kuzu kafalar, başka vesileleri de propaganda malzemesi olarak kullanabilir...

Mesela, trafiğin akıcı hale gelmesi için hazırlatılacak afişlere Padişah Deli İbrahim'in resmini koyabilirler.

Malûm, o da saraydan çıktığında bir yerden bir yere hızlı gidebilmek için at arabalarının, hatta çekçek tabir edilen el arabalarının sokaklara çıkmasına yasak getirmişti...

Öyle ya, atıfsa Deli'ye de yapılabilir!

DERKENAR

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Bülent Osman merhum, Padişah Abdülhamid'in kaçıncı göbek torunuydu bilmiyorum, 1930 doğumluydu, Paris'te yaşıyordu. Türkiye'yi seviyor, Türk olmakla övünüyordu. Mustafa Kemal'in İstiklal Savaşını alkışlıyor ve cumhuriyeti sahipleniyordu. İstanbul'da toprağa verildi. Bülent Osman, iyi incelediği dedesini ve dönemini bugün Osmanlıcı kesilenler kadar övmedi, tarihi gerçekleri göz ardı etmedi, dobra dobra söyledi. Bir de bugünkü Osmanlıcı tiplere bakın -Abdurrahman Kuzu dahil- atamız dedikleri padişahları afiş malzemesi yapıyorlar...

Putin'in umurunda mı

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Rusların da Amerikalılardan farkı yok, onlar da yalancı...

Bize, YPG'ye yardım etmediklerini söylüyorlar ama haber ajansları Suriye'de sınırımıza yakın bir yerde Rus askeri üssünün kurulduğunu duyurdu, fotoğraflarını da servis etti.

Rus üssü, Amerikan üssüne de yakın... Ahmet Takan arkadaşımız yazdı, ABD ayrıca burnumuzun dibine 9 hava üssü daha kurma hazırlığında...

Uyuyoruz diyeceğim, kızacaklar. İki süper (!) güç ayrı ayrı da olsa Suriye'de bir Kürt devleti kurulsun diye PKK uzantısı terör çetesine destek veriyor, farkında değiliz...

Kısacası tehlike kapımızda; Allah muhafaza, bunlar tepişmeye başlarsa arada biz kalırız...

* * *

Rusya'nın da ikili oynadığını dikkatlerimizden kaçırmamalıyız ve mutlaka önlem almalıyız.

Bakan Nihat Zeybekci önemli (!) bir önlemi açıkladı, "Böyle giderse Rusya'dan yapılan 1.8 milyar dolarlık ithalatı sıfırlarız" dedi... Aklına başka bir önlem gelmediği belli; anlaşılan bu önlemin, yaptığımız ihracatı da sıfırlayacağını düşünememiş...

Nasreddin Hoca merhum gibiyiz, bindiğimiz dalı kesmeye kalkıyoruz. Ne biçim bir önlemdir bu, söyleyin Allah aşkına!

Takdimimdir

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33 milyon seçmenin HAYIR diyeceği tahmin ediliyor. Toplam seçmen sayısı 56 küsur milyon. Demek ki sandıktan HAYIR tercihi çıkacak...

Ben de HAYIR diyeceğim; bu durumda Erdoğan'a göre hainim, teröristim öyle mi...

Size, 70'ine merdiven dayamış Mustafa Çakır kardeşimizi takdim ederim. Evlâdını bu topraklar için 11 yıl önce şehit verdi, o da HAYIR diyecek; bu yurttaşımız da diğerleri gibi hain ve terörist mi...

Allah böyle düşünenleri ıslah etsin!

Lütfen dikkat

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Evet kervanına katılan yalakalara bir isim daha eklendi; futbolun patronu da onlardan...

Döne döne aynı lafları ederek yıkama yağlama yaptı...

16 Nisan'dan sonra ister misiniz Spordan Sorumlu Bakan yapılsın....

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DİKKAT, HAYIR dememize 23 Gün kaldı

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ANLAMLI SÖZLER

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Kişi kim olduğunu bilmek isterse, kimleri sevdiğine baksın. (MEVLÂNÂ)