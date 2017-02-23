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Dervişoğlu, algı yönetimine böyle cevap verdi

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Dervişoğlu, algı yönetimine böyle cevap verdi
KRT'de Çağlar Cilara'nın Haber Merkezi programına konuk olan Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Dervişoğlu, ülkücülerin yüzde 80'inin anayasa değişiklik teklifine hayır oyu vereceklerini söyledi.

Katıldığı televizyon programında adına Cumhurbaşkanlığı sistemi denilen anayasa değişiklik teklifi ile ilgili görüşlerini açıklayan Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, hayır diyenlere terörist benzetmesi yapılmasına, Yahudilerden örnek vererek yanıt verdi.

"YAHUDİLER DE SÜNNET OLUYOR DİYE DİNDEN Mİ ÇIKACAĞIM"

"Yahudiler de sünnet oluyor. Yahudiler sünnet oluyor diye ben dinden çıkacak değilim" diyen Dervişoğlu, "Yahudiler de domuz eti yemiyor diye ben dinden vazgeçecek değilim" diye konuştu.

"TEŞKİLATTA YETİŞTİM, ÜLKÜCÜLERİN YÜZDE 80'İ HAYIR DİYECEK"

Müsavat Dervişoğlu, anayasa değişiklik teklifine ülkücü camianın büyük bir kısmının destek vermeyeceğini belirterek, en az ülkücülerden yüzde 80 hayır oyu çıkacağını söyledi.

Dervişoğlu, "Kurumsal tavır tabana yansımamaktadır. MHP'nin TBMM'deki 40 milletvekili bizzat genel başkan tarafından seçilmiştir. 40 kişinin en az 17'si anayasa paketi Meclis'te oylanırken hayır oyu kullanmış. Sayın genel başkanın eliyle belirlediği bir parlamento grubunda firesi yüzde 50 ise elinin değmediği teşkilat tabanındaki karşılığının ne olacağını iyi değerlendirmesi lazım. İddialı bir biçimde söylüyorum, kim ne derse desin, ben bu camianın içinde yetişmiş birisiyim, yaptığım görüşmelere bakarak, teşkilat kademelerinde de çalışanlar dahil olmak üzere milliyetçi hareketin en az yüzde 80'inin bu anayasa değişikliğine hayır oyu kullanacaklarını iddialı bir biçimde ifade edebilirim" dedi.

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