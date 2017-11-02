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Devlet Bahçeli: "Hükümetin en büyük destekçisi MHP'dir!"

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Devlet Bahçeli: "Hükümetin en büyük destekçisi MHP'dir!"
Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan MHP Genel Başkanı Bahçeli, hükümetin en büyük destekçisi olduklarını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından terör olayları ve Hakkari'de verilen 8 şehitle ilgili açıklama yaptı.

Bahçeli'nin paylaşımları şöyle:

Terörizm vahşi, acımasız ve hain yüzünü bugün bir kez daha göstermiş, maalesef milli yürekleri kavurmuş, milli vicdana ateş düşürmüştür.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar Bölgesinde,üstelik sınırın sıfır noktasında PKK'lılar alçakça, namertçe evlatlarımıza kast etmişlerdir.

Bu kapsamda altısı asker, ikisi korucu olmak üzere sekiz kahramanımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere iki kahramanımız da yaralanmıştır.

Öncelikle aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve büyük Türk milletine sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum.

Yaralı kardeşlerimize acil şifalar temenni ediyorum. Unutulmasın ki, terörizm asla kazanamayacak, hain amacına asla ulaşamayacaktır.

Teröristler döktükleri kanda çırpına çırpına boğulacaklardır. Türkiye muktedirdir, Türk milleti kudretlidir, hıyanete göz açtırılmayacaktır.

Kandan nemalanan, şiddetten faydalanan, kötülükten yararlanan, çevremizde yuvalanan PKK'lı katiller, inanıyorum ki, yok edileceklerdir.

Hükümetin terörle mücadelede göstermiş olduğu kararlı ve korkusuz mücadeleyi tavizsiz sürdürmesi en samimi ve içten dileğimdir.

Milli mukavemet kırılamayacak, milli birlik ve kardeşlik ruhu bozulamayacaktır. Türk milleti iman ve iradesiyle, ihanetin belini kıracaktır.

"HÜKÜMETİN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ MHP'DİR"

Milliyetçi Hareket Partisi terörle mücadelede önşartsız milletin yanında, devletin arkasında, hükümetin destekçisidir.

Zulme alkış tutan, zalimlere kucak açan, bölücülüğe ve düşmanlığa çanak tutan kim varsa kaybetmeye, bedelini ödemeye mahkum ve mecburdur.

Türkiye badireleri aşacak inançta,belaları yenecek kuvvettedir.Bilinsin ki; şehitler ölmeyecek,vatan bölünmeyecek,al bayrak da inmeyecektir.

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