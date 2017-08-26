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Di Maria Barcelona yolunda

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Di Maria Barcelona yolunda
Paris Saint-Germain'in Neymar Jr transferinden sonra taraftarına heyecan verici bir isim sunmayı hedefleyen Barça, FFP'ye takılmamak için büyük bir satış yapmayı hedefleyen PSG'den Angel Di Maria'yı renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Ousmane Dembele’yi renklerine bağlayarak transfer döneminin sonlarına doğru taraftarını heyecanlandıran Barcelona, bir süper yıldızı daha transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor. SKY Sports’un haberine göre Barça, Paris Saint-Germain’in Arjantinli yıldızı Angel Di Maria’yı kadrosuna dahil etmek istiyor.

Arjantinli yıldız için PSG’ye 35 milyon Euro teklif eden Barcelona, Paris’ten olumsuz yanıt aldı. Finansal Fair Play’e takılmamak adına Di Maria’dan daha yüksek bir bonservis bedeli elde etmek istiyor. Barcelona ise PSG’ye Neymar Jr’ı, Real Madrid’e de Süper Kupa’yı kaybettikten sonra taraftarına transfer dönemi kapanmadan heyecan verici bir isim sunmaya çalışıyor. İki takımın gelecek hafta içinde ortak noktada buluşması bekleniyor.

Daha önce Real Madrid’de de forma giyen, ardından kısa bir Manchester United macerasından sonra Paris Saint-Germain’in yolunu tutan 29 yaşındaki Di Maria, PSG’de geçirdiği iki sezonda 90 resmi maça çıktı ve 29 gol 30 asiste imza attı.

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