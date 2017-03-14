Diplomasız/Bir Varmış Bir Yokmuş ve Düzenek

Ergün Poyraz diplomanın peşini bırakmıyor, yine bir kitap, yine diplomaya dair onca ayrıntı, belge ve bilgi. Poyraz'ın yeni kitabının adı: "Diplomasız/Bir Varmış Bir Yokmuş", Siyah-Beyaz Yayınları arasından çıkmış.

Kimin diplomasının söz konusu edildiğini, Ergün Poyraz'ın okurları bilirler. Meraklısı bu kitabı okuduğunda doyacak, ben ayrıntıya girmiyorum. Bu kitapta başka çok çarpıcı bilgi ve başlıklar var, onları size aktaracağım. Hadi buyurun:

Şimdilerde Başbakan Yardımcılığı yapan eski Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'in siz ABD Ankara Büyükelçiliğinde çalışmış olduğunu biliyor muydunuz? Ben bu kitap sayesinde öğrendim.

Tayyip Erdoğan'ı ilahlaştırma çabalarının da bir tamam dökümünü yazmış Poyraz dostumuz, onları da aktaralım size. Sözgelimi Fatma Durmuş adlı kadın "İlahilerle Halka Çağrı" adlı bir kitap yazmış, bu kitabı Diyanet de onaylamış. 10 bin adet basılıp pazarlanan bu kitapta şöyle deniyormuş:

"Tayyip, Allah yolunun bekçisidir/Tayyip'i üzmek Allah'ı üzmektir."

Şu püsküllü fes takan tarihçi var ya, o da diyor ki: "Erdoğan'a oy vermeyen imansızdır."

Ve bir de uydurma hadis; 2000 yılında Erdoğan'ın geleceğini müjdeliyormuş. Doç.Dr. Arif Çam vermiş bu müjdeyi (!).

Ve kaçak elektrik kullanma oranları; Peygamberler Şehri Urfa'da %70, Sahabeler Şehri Diyarbakır'da %67, Gâvur İzmir'de %6...

Hadi yorumlayın...

Evet Siyah-Beyaz Yayınlarından çıkmış bir kitaptan daha söz edeceğiz. Yazarı Süleyman Türkoğlu, adı "Düzenek-1/Küresel Çeteler".

Çok düşündüm bu kitap hakkında yazayım mı diye. Her kitap bir emek. Üstelik arkadaşımız imzalayıp yollamış da. Sonunda yazmaya karar verdim. Küsmece yok, beğenmedim bu kitabı. Süleyman Bey, beş altı kitaptan ve gazete köşe yazılarından ikinci el bilgileri derlemiş, kendine ait bir araştırma yok, dolayısıyla bu derlediklerinde ne hata varsa aynen yansımış kitabına. Yerim dar, yalnızca bir örnek verebileceğim. Celal Bayar'ın Yassıada sonrası asılmamasını (idamının müebbet hapse çevrilmesi) masonluğuna bağlıyor, hem de David Rockefeller'in yazdıklarıyla. Ve şöyle diyor: "Türk halkı yıllar sonra Celal Bayar'ın mason olduğunu öğreniyordu". Yanlış Süleyman Bey yanlış. Türk Halkı Celal Bayar'ın mason olduğunu, İktisat Vekili ve Atatürk'ün Başbakanı olduğu zaman da biliyordu, 1950'de iktidara taşıdığında da. Celal Bayar, İttihatçıdır ve birçok İttihatçı gibi masondur. Mason olmak, otomatikman hain olmayı gerektirmiyor. Kaldı ki 15 yıldır AKP Hükümetlerinde hiç mason yok da başımız göğe mi erdi? Celal Bayar bu ülkeye büyük hizmetleri olan bir insandır. İsmet Bozdağ'ın Bayar hakkında yazdığı kitapları okuyunuz. Bayar, sapına kadar Atatürkçü olduğu için dinciler onun masonluğunu ve idam edilmemesini dillerine dolamışlardır, hepsi budur.