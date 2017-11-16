Dışişleri Başkanı Çavuşoğlu'ndan YPG açıklaması

Plan Bütçe Komisyonu'nda konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, YPG'nin Rakka'da IŞİD'le savaşmak için değil bölgeyi ele geçirmek için bulunduğunun altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün TBMM'deki bütçe komisyonu görüşmelere katıldı, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Suriye'deki son duruma yönelik olarak "YPG Rakka'da DEAŞ'la savaşmak için değil bölgeyi ele geçirmek için bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, ABD'den tedarik edilmesi beklenen silahların teslimatında gecikme yaşandığını ve Türkiye'nin alternatif çözümler ürettiğini belirtti.

Çavuşoğlu ayrıca, AB ile varılan anlaşma gereğince ödenecek 3 milyar euro 'nun 2018 sonunda tedarik edileceğini açıkladı.