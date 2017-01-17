Diyanet'ten satranç fetvası

Diyanet’ten yapılan açıklamada, “'Satranç oynayan lanetlenmiştir, oyunculara bakan da domuz eti yemiş gibidir' şeklinde söylenen söz hadis değil uydurmadır” görüşüne yer verildi.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün satrançla ilgili sözlerine Diyanet'ten fetva niteliğinde yanıt geldi. Yanıtta, satrançla ilgili olduğu söylenen hadisin uydurma olduğu vurgulandı.



Ünlü, "Satranç tavladan da kumardan da beter. Satranç oynamaktansa ateşi tutmak daha hayırlı. Satranç oynayan kişi insanların en yalancısı. Oynayanlara ölürken kelime-i şahadet nasip olmayabilir. Satranç oynayan lanetlenmiştir. Oynayana bakan da domuz eti yiyen gibidir. Bu oyunları oynayacağınıza elinize tesbih alın, sübhanallah çekin" demişti. CHP eski milletvekili, avukat Ziya Yergök, Diyanet İşleri'nin Dini Bilgilendirme Platformu'na başvurarak bu açıklamayla ilgili bilgi istedi. Yergök'e, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'ndan şu açıklama geldi: "'Satranç oynayan lanetlenmiştir, oyunculara bakan da domuz eti yemiş gibidir' şeklinde söylenen söz, hadis değil uydurmadır. Peygamberimizden santranç oynamayı yasaklayan hiç bir sahih hadis gelmemiştir."