Diyarbakır şehitlerine veda

Diyarbakır'da polis ekibini taşıyan aracın geçişi sırasında düzenlenen saldırıda şehit olan 4 polis son yolculuğuna uğurlandı. Şehitler için ilk olarak Diyarbakır Emniyet Müdürüğü'nde tören düzenlendi.

Polis Miraç Kadir Özcan, Mahmut Ava, Ali Sevim ve Şenali Ocak memleketlerinde son yolculuğa uğurlanacak.



Yaklaşık 8 aydır Diyarbakır'da görev yapan 1,5 yaşında kız çocuğu sahibi Miraç Kadir Özkan’ın babası Ali Özcan'ın da emekli polis komiseri olduğu öğrenildi. Acı haber sonrası fenalaşan şehidin annesi Gülşen Özcan, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

28 yaşındaki polis memuru Miraç Kadir Özcan'ın Trabzon'da yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nden yetkililer, Diyarbakır’ın Sur İlçesin’de Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki hafriyat alanı yakınlarında, polis servis aracının geçişi sırasında teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan polis memuru Miraç Kadir Özcan'ın, Kalkınma Mahallesi Mekân Sokak, Nasip Sitesi'nde ikamet eden ailesine acı haberi verdi.

28 yaşındaki Mahmut Ava’nın memleketi Osmaniye’nin Toprakkale İlçesi’ndeki baba ocağı da yasa büründü.

Şehidin Kışla Mahallesi’ndeki baba evine gelen Toprakkale İlçe Emniyet Amiri Abdullah Oğul ve beraberindeki heyet, acı haberi baba Süleyman Ava ile anne Sultan Ava’ya verdi. Oğullarının şehadet haberini aldıktan sonra fenalaşan Süleyman-Sultan Ava çiftine, yetkililer ile birlikte eve gelen sağlık görevlileri müdahale etti. Acı haberi duyan yakınları da taziye için şehidin baba evine akın etti.

EŞİ 3 AYLIK HAMİLE

Şehit Mahmut Ava’nın yaklaşık 2 yıl önce hayatını birleştirdiği eşi Gülseren Ava’nın 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. 7 kardeşten en küçüğü ve 3,5 yıllık polis memuru olduğu belirtilen Şehit Ava’nın cenazesi, yarın sabah Diyarbakır’da yapılacak törenin ardından memleketi Toprakkale’ye getirileceği, burada mahalle mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.

Şehit polis memurlarından 32 yaşındaki Ali Sevim’in Eskişehir’de oturan yakınları acı haberle yasa boğuldu.

Evli bir çocuk babası olan Ali Sevim’in şehit haberini akşam saatlerinde Şirintepe Mahallesi Akgünler Sokak’ta oturan ailesine Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü ile Emniyet Müdürü Engin Dinç verdi. Şehidin babaevinin girişine Türk Bayrağı asıldı. 9 aylık Eyüphan adlı bir oğlu olan Ali Sevim’in cenazesi yarın ikindi namazından sonra Eskişehir Reşadiye Camii’nde kılınacak olan cenaze namazının ardından Kanlıpınar Şehitliği’nde toprağa verilecek.

Kahpe saldırıda şehit olan Şenali Ocak’ın İzmir’de yaşayan baba ocağına ateş düştü.

Evli ve 1 çocuk babası Şenali Ocak’ın İzmir’in Çiğli İlçesi Harmandalı Mahallesi'ndeki baba ocağına acı haber ulaştı. Haberi alan şehidin babası Mehmet Ocak’ın ‘Senin yerine ben öleydim oğlum' diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı.