Diyarbakır ve Şırnak'ta patlama

Şırnak’ta PKK’lılarca döşenen el yapımı patlayıcı, şehrin su şebekesini onaran belediye müteahhit firması aracı geçerken patladı. Olayda 5 kişi yaralandı. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde de meydana gelen patlamada 1 polis şehit oldu, 3 polis yaralandı.

Şırnak Merkez Dicle Mahallesi’nde PKK’lılar tarafından daha önce döşenen EYP bugünsaat 15:15 sıralarında şehrin şebeke suyunu onaran müteahhit firmanın kepçesinin altında patladı. Meydana gelen patlama sırasında operatör Ebubekir Barkın ile yardımcısı Mehmet Belge ve çevrede bulunan vatandaşlardan Beşir Külter, Refik Erdem ve Abdurrahman İdin yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulans ile Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DİYARBAKIR'DA DA PATLAMA

Diyarbakır'ın Sur ilçesi'nde Dicle Üniversitesi'nin kampüs alanında hafriyat ve molozların döküldüğü bölgede patlama meydana geldi. Bölgeye tedbir amaçlı ambulansların istendiği bildirildi. Patlamada 1 polisin şehit olduğu, 3 polisin yaralandığı gelen ilk bilgiler arasında.