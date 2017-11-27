Bugünkü YENİÇAĞ »

Dmitri Peskov ve Erdoğan arasında ilginç diyalog

»
Dmitri Peskov ve Erdoğan arasında ilginç diyalog
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi görüşmeleri için gittiği Rusya'da Kremlin Sözcüsü Peskov ile arasında geçen diyalog sosyal medyanın gündemine oturdu.

Rus Devlet kanalı Rossiya'da yayınlanan görüntülerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmek için Soçi'ye gelen Erdoğan'ı Başkanlık konutu önünde Peskov karşılaştı. Putin'le tokalaşırken "Hello, good evening" diyen Erdoğan, daha sonra karşısında Peskov'u görünce, "Peskov! How are you?" dedi.

Peskov ise Erdoğan'ın sözlerine Türkçe "Hoşgeldiniz" diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine Erdoğan Peskov'un iyi derecede Türkçe bildiğini hatırlayarak, "Sana ben niye iyi misin demiyorum ya" diyerek tebessüm etti.

İlgili Haberler
Soçi, Oslo'ya dönecekSoçi'de kritik Suriye kararları
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Zonguldak'ta madende göçük!Zonguldak'ta madende göçük!FETÖ'nün 'para kasası'na MİT oparasyonuFETÖ'nün 'para kasası'na MİT oparasyonuNuriye Gülmen'le ilgili flaş gelişme!Nuriye Gülmen'le ilgili flaş gelişme!17 Aralık soruşturmasında 'kırmızı bülten' kararı17 Aralık soruşturmasında 'kırmızı bülten' kararıSayıştay ortaya çıkardı:1 günde memur olmuşlarSayıştay ortaya çıkardı:1 günde memur olmuşlarMelih Gökçek'in dinozoru da kaldırıldıMelih Gökçek'in dinozoru da kaldırıldıMedya Arkası (27.11.2017)Medya Arkası (27.11.2017)Cübbeli Ahmet gideceğini açıkladıCübbeli Ahmet gideceğini açıkladıMilli Eğitim Bakanı liselere giriş sınavının detaylarını açıkladıMilli Eğitim Bakanı liselere giriş sınavının detaylarını açıkladıDmitri Peskov ve Erdoğan arasında ilginç diyalogDmitri Peskov ve Erdoğan arasında ilginç diyalog
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti