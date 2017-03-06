Doğu Türkistan’da Türkler asimile ediliyor!

Yeniçağ yazarı Zorlu, Doğu Türkistan'daki Türk'lere uygulanan asimilasyona çarpıcı bir mesajla tepki gösterdi.

Yeniçağ Gazetesi yazarı Doç. Dr. Kürşad Zorlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yapılan asimilasyonu gözler önüne serdi.

Zorlu, "1945: Doğu Türkistan'da Han Çinlilerinin oranı %6.2, Uygur Türkleri %82.7. 2008 yılı Han Çinlileri %39.2, Uygur Türkleri %46.1. Asimilasyon!" mesajıyla Uygur Türklerine yapılan baskıları rakamsal verilerle paylaştı.

ÇİN ZULMÜ DEVAM EDİYOR

Doğu Türkistan’da, Çin rejiminin zulmü uzun yıllardır devam ediyor. Bölgedeki Türklerin inançlarından, kültürel yaşamlarına kadar baskı uygulayan rejim, zaman zaman yaptığı kitlesel saldırılar ile yüzlerce Türk’ü katletti.

Bölgeye uluslar arası gözlemcilerin ve basın mensuplarının girilmesine izin verilmiyor.