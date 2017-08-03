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Çavuşoğlu, "Çin'in güvenliğini kendi güvenliğimiz gibi görüyoruz"

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Çavuşoğlu, "Çin'in güvenliğini kendi güvenliğimiz gibi görüyoruz"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Çin'de mevkidaşı Wang Yi ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin Tek Çin Politikası'na en büyük destek veren ülkelerden biri olduğunu söyledi

Başkent Pekin'deki Diaoyütay Devlet Konukevi'nde Wang ile yaptığı heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konuları değerlendirdi.

'ÇİN'İN GÜVENLİĞİNİ KENDİ GÜVENLİĞİMİZ GİBİ GÖRÜYORUZ'

Turizm, enerji, ulaşım, güvenlik, uluslararası örgütlere ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Tek Çin Politikası'na en büyük destek veren ülkelerden biri olduğunu söyleyerek, "Çin'in güvenliğini kendi güvenliğimiz gibi görüyoruz. Gerek ülkemizde gerek bölgemizde Çin'e yönelik hiçbir olumsuz faaliyete izin vermiyoruz" diye konuştu.

​'TÜRKİYE'DEN ÇİN'E İHRACATIMIZ ARTIYOR'

Türkiye ve Çin arasında güvenlik alanında iş birliğinin artarak devam ettiğini ve edeceğini belirten Çavuşoğlu, "Ticaretimizi artırmak konusunda kararlılığımız var. Ürünlerin çeşitlendirilmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye'den Çin'e başta tarım ürünleri olmak üzere ihracatımız artıyor" dedi.

Çavuşoğlu, iki ülkenin birlikte gerçekleştireceği çok önemli projeleri olduğunu dile getirerek, tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılmasını hedefleyen 'Kuşak ve Yol' projesi ile Türkiye'nin önerdiği Orta Koridor projesinin ortak gerçekleştirileceğini, Edirne-Kars hızlı tren yolu ve Türkiye'deki 3. nükleer enerji santralinin de Çin ile birlikte inşa edilmesini istediklerini söyledi.

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