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Doktorlor da dahil 100 kişi fenalaştı

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Doktorlor da dahil 100 kişi fenalaştı
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, aralarında doktor, hemşire ve akademisyenlerin de bulunduğu bazı personel, gıda zehirlenmesi nedeniyle tedavi altına alındı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, aralarında doktor, hemşire ve akademisyenlerin de bulunduğu 100 personel, gıda zehirlenmesi nedeniyle tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Enver Duran yemekhanesinde dün öğle yemeği yiyen personel karın ağrısı şikayetiyle Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine başvurdu. Menüde mercimek çorbası, kızartma, fırında tavuk ve dondurma yiyen hastane çalışanları, gece ve sabah saatlerinde acil serviste tedavi altına alındı. Gıda zehirlenmesi olduğu tahmin edilen onlarca kişinin tedavisi devam ederken, hastane yönetiminin açıklama yapması bekleniyor.

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