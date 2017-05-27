Çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alayı'nda, akşam yemeğinin ardından çok sayıda asker rahatsızlandı.
Manisa'da çok sayıda asker gıda zehirlenmesi sonucu fenalaştı. Askerler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda geçen Salı günü, gıda zehirlenmesi şüphesiyle 1049 asker hastaneye kaldırılmış, Er Hüsnü Özel yaşamını yitirmişti.
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