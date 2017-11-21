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Dolardan tarihi rekor!

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Dolardan tarihi rekor!
Dün sert değer kaybeden Türk Lirası yeni güne kayıplarını sürdürerek başladı. Dolar, euro ve sterlin TL karşısında yeni rekor seviyelerine ulaştı.

Türk Lirası üzerindeki baskı artarak devam ediyor. 

Dün son zamanların en kötü performansını gösteren ve gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en çok değer kaybeden para birimi olan TL'de bugün de aynı seyir devam ediyor. 

Dün 3.93 seviyesine kadar çıkan kur, bu sabah 3.9477'ye çıkarak rekor kırdı. Dolar en son bu sene başında (12 Ocak) 3.9422 ile rekor kırmıştı. 

Doların yanı sıra euro da 3.9408 TL'ye çıkarak rekor yolculuğunu sürdürdü. Diğer taraftan bir rekor da 5.2340 ile sterlinde görüldü. 

Uzmanlar, TL'nin değer kaybetmesinde enflasyondaki artış ve siyasi gelişmelerin etkili olduğunu belirtiyor. Ekimde enflasyonun yüzde 11,90 gelmesinin ardından hem artan kur ve enerji fiyatları hem de soğuk havaların etkisi ile gıda fiyatlarının kasımda yılın en yüksek seviyesine çıkması bekleniyor. Öte yandan geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Merkez Bankası'na yönelik "Müdahale etmediğimiz için bu haldeler" şeklindeki sert faiz eleştirisinin piyasalarda tedirginlik yarattığı ifade ediliyor.

Bu arada Merkez Bankası, reel sektörün kur riskinin yönetilmesi amacıyla döviz kuru riski koruması sağlayacak TL uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerine dün başladı. Bir, üç ve altı aylık ihalelere toplam 637 milyon dolarlık teklif geldi. Gelen tekliflerin 350 milyon dolarlık bölümü karşılandı. Uzmanlar, Merkez'in söz konusu adımının piyasalarda pek olumlu karşılanmadığı ve TL üzerinde pozitif etki yaratmadığını ifade ediyor.

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