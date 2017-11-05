Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'den 'gizli reklam' açıklaması

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Türk dizilerinde markaların 'buzlanarak' verilmesini eleştirdi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türk dizi ve film sektörüne yönelik Bakanlığın önemli destekler verdiğini ancak bu programlarda Türk markalarının "buzlanması" nedeniyle tanıtımının mümkün olamadığını söyledi.

Dizi ihracatında Türkiye'nin ABD'nin ardından ikinci sırada yer aldığına işaret eden Zeybekci, ABD markalarının küresel ölçekte bilinirliğini artıran en önemli enstrümanlardan birinin diziler olduğunu dile getirdi.

"FIRSATI HEBA EDİYORUZ"

Zeybekci, benzer bir imkana sahip Türkiye'nin ise bunu kullanmadığına dikkati çekerek, "Türk dizileri İskandinav ülkelerinden Uzakdoğu'ya kadar dünyanın dört bir yanında izleniyor. Ülkemizi, markalarımızı, kültürümüzü tanıtabilmek için böyle bir imkanımız var ama markalarımızı 'buzlayarak' bu fırsatı heba ediyoruz." diye konuştu.

DOĞRU DÜZGÜN FİLM BİLE SEYREDEMİYORUZ

Dizilerdeki markaların "buzlama" yöntemiyle kapatılmasının yanlış olduğunu vurgulayan Zeybekci, "Maalesef doğru düzgün bir film bile seyredemiyoruz. Hızımızı alamadık, artık yabancı dizi ve filmleri de buzlamaya başladık. Allah aşkına bunun başka bir yolu yok mu?" diye sordu.

Zeybekci, yabancı dizi ve filmlerin yıllardır kültür emperyalizminin bir aracı olarak kullanıldığını ve kaliteli prodüksiyonların insanların tüketim alışkanlıklarını belirlediğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Japonya, ABD ve İngiltere'de 'buzlama' uygulaması yok. Bakın Amerikan filmlerine ya da dizilerine, turistlerin ilgisini çekebilecek yapıların görüntüleri hemen hepsinde yer alır. Pek çoğunda bir şekilde dalgalanan Amerikan bayrağı, Beyaz Saray veya Kongre Binası gösterilir. Oyuncular senaryoya uygun şekilde mutlaka bir alışveriş merkezine giderler ve izleyicinin gözünün içine sokarcasına üzerinde markaları görünen ürünleri raflardan alıp sepete koyarlar. Türk prodüksiyonlarında ise oyuncu bir markete girdiğinde bütün raflar sansürleniyor. Bir bakıyorsunuz oyuncunun dört bir yanına buzlama yapılmış."

RTÜK İLE GÖRÜŞTÜM

Zeybekci, Ekonomi Bakanlığı görevini üstlendiği günden itibaren bu uygulama konusundaki eleştirilerini ilgili yerlere ilettiğini ve çözüm bulunmasını istediğini anlattı.

Daha önce Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile söz konusu uygulamalara ilişkin görüştüğünü ancak bu konuda henüz adım atılmadığını belirten Zeybekci, şunları kaydetti:

"Hem ihracatımızı artırmak hem de ülkemize daha fazla turist çekebilmek için profesyonel bir çalışmayla bu soruna çözüm üretmemiz lazım. Bakanlık olarak dizi ve filmlerimizin yurt dışına ihraç edilmesi, pazarlanması, tanıtılması için yapılan tüm faaliyetlere destek veriyoruz. Verdiğimiz desteğin karşılığını çok daha fazla alabilme şansımız olduğunu düşündüğüm için bu meselenin üzerinde duruyorum."