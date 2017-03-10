Ensar Vakfı'ndaki tecavüzü soran kadınlar darp edildi

AKP Kuzey Amerika Seçim Koordinasyon Merkezi'nin organize ettiği programda, Ensar Vakfı'ndaki tecavüz olayını soran kadınlar darp edildi.

AKP Kuzey Amerika Seçim Koordinasyon Merkezi'nin organize ettiği ve Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı ve Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu'nun da konuşmacı olarak katıldığı programda, içinde iki kadının da bulunduğu bir grup darp edildi.

New Jersey eyaletinde Dünya Kadınlar Günü kutlaması adı altında organize edilen ancak seçim propagandasına dönüşen toplantıda bir kadının Ramazanoğlu'na Ensar vakfı ile ilgili soru sorması salondaki kitle tarafından rahatsızlıkla karşılandı.

Ali Küpeli’nin T24’te yer alan haberine göre; Ramazanoğlu, AKP'nin başörtüsü yasağına karşı verdiği mücadeleyi anlattığı sırada solandaki bir dinleyici, "Bu mücadelenizde yerden göğe kadar haklısınız. Fakat aynı mücadeleyi neden Ensar Vakfı'nda tecavüze uğrayan çocuklar için neden vermiyorsunuz?" diye sordu. Aynı esnada başka bir dinleyici ise "Buradaki bütün anneleri kınıyorum. Nasıl oluyor da burada bunları dinliyorsunuz?" ifadeleriyle salondaki topluluğa tepki gösterdi.

Ramazanoğlu bu tepkilere susarak karşılık verirken dinleyiciler arasından bir grup soru soran kadınları dışarı çıkarmak istedi. Yaşanan arbedede soru soran kadınlar ve onlarla birlikte programa katılan bir erkek salondakiler tarafından darp edildi.

Ensar Vakfı’ndaki tecavüzlerin ortaya çıktığı dönem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olan Ramazanoğlu, tecavüzlerle ilgili yaptığı açıklamada "Bir kere rastlanmış olması, hizmetleriyle ön plana çıkmış bir kurumumuzu karalamak için gerekçe olamaz. Biz Ensar Vakfını tanıyoruz. Hizmetlerini takdir ediyoruz" diyerek vakfa sahip çıkmıştı.