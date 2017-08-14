Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin 16. kuruluş yıl dönümü kutlamasında teşkilatlarına uyarıda bulundu. Erdoğan, "Çok köklü bir değişime ihtiyacımız var, bütün bunlar bir tasfiye harekatı değil" dedi.

Cumburbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 16. kuruluş yıl dönümü için düzenlenen törende konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

AK Parti teşkilatlarında yer almış tüm dava arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. AK Parti'nin davası, Türkiye'nin davasıdır. Bürokraside, STK'da, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda beraber çalıştığımız tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bugün kurumsal bir yapı olarak 16. yılı kutluyoruz. Ama AK Parti'nin davası binlerce yıllık geçmişe sahip. AK Parti Türk milletinin binlerce yıldır kesintisiz şekilde süren devlet silsilesinin bugünkü adı olan Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşatmak için çalışan bir partidir.

Gazi Mustafa Kemal ile başlayan cumhuriyet döneminin de aynı şekilde iddialı bir davası, hareketiyiz. Türkiye'yi 15 yılda üç kat büyütmüş olmamız davamıza hizmet ettiğimizin ispatıdır. Eğitimde, sağlıkta, adalette, enerjide, toplu konutta, sosyal yardımlarda hayata geçirdiğimiz hizmetlerle milletimizin gönlünü kazandık. 2023 hedeflerimizde bu başarılarımızı taçlandıracak, tüm gücümüzü ve enerjimizi, hep konuşuyoruz ya 2053 ve 2071 vizyonlarımıza yoğunlaştıracağız.

'KİBİR VE GURUR AYAKLAR ALTINA YOL AÇIKTIR'

Sorumluluğumuz büyüktür. Milletimizden aldığımız destekle bu yükün altından kalkabilecek güce, imkana, iradeye sahibiz. Yeter ki nereden geldiğimizi unutmayalım. Nereye gittiğimizi unutmayalım. Eğer gurur ve kibri ayaklar altına alabiliyorsak, Allah'ın izniyle yol açıktır.

AK Parti her şeyden ve hepimizden önce milletimizin partisidir. Biz bu partiyi milletimizle beraber kurduk. Tüm icraatlarımızı milletimizle beraber hayata geçirdik.

11 milyon üyemize Sincan'dan, Ankara'dan sesleniyorum; 2019'un Mart'ında 2019'un Kasım'ında bunu iki ile çarpmaya hazır mıyız? Bunu iki ile çarptığımız zaman bilesiniz ki devran farklı dönecektir. İnşallah Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Kasım 2019'da farklı dönecektir ve Mart 2019'da farklı gelişecektir.

'16 YIL HİÇ KOLAY GEÇMEDİ'

Bu 16 yıl hiç kolay geçmedi. 2002 yılında seçimlere girdik ama şahsım Meclis'e giremedi siyasi yasağım vardı. 'Muhtar bile olamaz' dediler. 9 Mart 2003 tarihinde bu yanlış düzeltildi. 2004 yılında ilk mahalli idareler seçimlerinde büyük başarı elde ettik.

Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin kaldırılması söz konusu idi ve biz bunu da başardık. 2005 yılı 6 sıfır attık paramızdan. Paramıza itibar kazandırdık. 2006 yılında meşhur Danıştay saldırısı ile ve terör olayları.

2007 yılında 21 Nisan e-muhtırası… Yapılan mitingler karşısında sığındığımız liman milletimiz oldu. Bu arada cumhurbaşkanının halkın seçmesini sağlayan anayasa değişikliği ile önümüze çıkan engelleri aştık. Hrant Dink cinayeti başta olmak üzere cinayetler bu döneme damga vurdu. 2008 yılında partimize kapatma davası açıldı.

'2010 EN TALİHSİZ YILLARDAN BİRİ'

Ülkemizde pek çok provokasyon yapıldı. 2009 yılı mahalli idareler seçimlerinde ülkemizdeki tüm kesimlerin sorunlarına çareler aradık. 2010 yılı, CHP'nin genel başkanının bir kumpas ile değişmesi sebebiyle ülkemiz siyasetinin en talihsiz yıllarından biridir. Baykal'ın yanından çıkıyor, medya soruyor, ben aday olmayacağım diyor. Ertesi gün aday oluyor. Niye? Akşam başka, sabah başka. Ardından Mavi Marmara saldırısı, PKK'nın kanlı eylemleri. 2011 yılı öncesi siyaseti kasetlerle dizayn etmenin en iğrenç şekilde yapıldığını görüyoruz.

2011 hem annemi kaybetmem, hem de geçirdiğim ameliyat nedeniyle benim için zordu Suriye'nin uçağımızı düşürmesi, Gaziantep'teki bombalı saldırı. 53 vatandaşımız ölmüştü. 2013 Reyhanlı saldırısı ve aynı yıl Gezi olayları, dershanelerin kaldırılması.

'ONLARI YERLE YEKSAN EDİYORUZ'

2017 yılı FETÖ ve PKK başta olmak üzere mücadelemizi sürdürdüğümüz bir yıl oldu. PKK'nın inlerine girdik. Onları yerle yeksan ediyoruz. Ekonomide bozulan dengeleri yeniden yerine koyma konusunda mesafe aldık.

Türkiye, yürütme gücünün cumhurbaşkanında olduğu, yasamanın Meclis'te olduğu, yargının bağımsız olduğu bir döneme geçti.

'TARİHİ BİR MÜCADELE VERİYORUZ'

Son 4 yılda iyice yoğunlaşan terör saldırılarına rağmen tarihi bir mücadele veriyoruz. Bu mücadeleden hep birlikte galip çıkacağımıza inanıyorum. Hiç kimse kerameti kendinde görmesin. Başarılarımızın ardında milletimiz ile kurduğumuz başarılı bir ilişki var. Bu vesile ile 15 Temmuz şehidimiz Erol Olçok kardeşimizin şarkısını hatırlatmak istiyorum; Aynı yoldan geçmişiz biz, aynı sudan içmişiz biz. Yazımız bir kışımız bir, aynı sudan içmişiz biz. Bizler aynı bağın gülüyüz."

KILIÇDAROĞLU'NA: BU VATANIN KADRİ KIYMETİNİ BİLMEYEN…

Almanya'nın Focus dergisine Türkiye'yi şikayet etmek suretiyle iktidar olamazsın. Sözde Adalet Yürüyüşü yaparken yanına teröristleri alırsan bu millet sana destek vermez. Çok da enteresanı bu milletin kadr-i kıymetini bilmeyen iktidarı bulamaz. Bizim bu Rabiamıza terör işareti diyecek kadar zavallı olanlar iktidar yüzü göremez.

Yeni bir süreç… Bütün bunlar bir tasfiye harekatı değil. AK Parti çatısı altında çalışmak için hiçbir ünvana gerek yoktur. Teşkilatlarımızındaki değişim ihtiyacını dile getirmemizin sebebi 2019 seçimleridir. FETÖ başta olmak üzere terör ile iltisaklı olan kişileri partimizden uzak tutmalıyız.