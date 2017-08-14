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AKP’nin kuruluş yıldönümüne damga vuran görüntü

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AKP’nin kuruluş yıldönümüne damga vuran görüntü
AKP’nin 16.Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Ankara’da yapılan törenlerde ilginç görüntüler ortaya çıktı. Partinin önemli ismi Abdullah Gül’ün etkinliğe katılmaması dikkat çekti.

16 Nisan referandumundan sonra partisi AKP’ye dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi çalışmaları devam ediyor. AKP’nin 16.kuruluş etkinlikleri kapsamında Ankara Sincan Harikalar Diyarı’nda bir dizi etkinlik düzenlendi.

Binlerce kişinin davetli olarak katıldığı etkinlik Erdoğan’ın alana girmesiyle başladı.

Erdoğan’ı ayakta karşılayanlar arasında Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Meclis Başkanı Bülent Arınç’ın olması dikkat çekti.

Emine Erdoğan’ın bulunmadığı etkinliklerde, Binali Yıldırım, Ahmet Davutoğlu ve Mahir Ünal eşleriyle birlikte katıldı.

Davutoğlu’nun protokolde, Binali Yıldırım’ın hemen yanına oturması “aradaki buzlar eridi” yorumlarına yer açtı.

Gecenin sürprizi ise Kadir Topbaş’tı… İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’na protokolde yer verilmezken, oturma sırasında epey gerilerde kaldığı görüldü.

GÜL KATILMADI

Partinin kurucuları arasında yer alan ve gelip-gelmeyeceği merak konusu olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün törenlere katılmaması dikkat çekti. Gül’ün bu hamlesi “Erdoğan ile mesafesini korumak istiyor” yorumlarına yol açtı.

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