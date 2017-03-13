Erdoğan: 'Hayır' demek teröre destek vermektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATV-Ahaber ortak canlı yayınında hayır vereceklerle ilgili olarak "hayır demek, teröre destek vermektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pozitif söylemden vazgeçti. Bir süre önce AKP kurmayları tarafından açıklamada "hayır" diyen vatandaşlara yönelim söylemlerin yumuşatılacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATV-Ahaber canlı yayınında referanduma ilişkin, hayır oyu vereceklerle ilgili, "PKK 'hayır' diyor. FETÖ 'hayır' diyor. 'Hayır' demek, teröre destek vermektir" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU DERSİNE ÇALIŞMIYOR

Ana muhalefet lider Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsederken "o zat" demesi dikkat çeken Erdoğan, bir ses kaydı dinletti. Kılıçdaroğlu'nun radyo programındaki "Başkabakan başka partiden olur, Cumhurbaşkanı başka partiden olursa sorun doğar" sözlerine tepki gösteren Erdoğan, "Dersine iyi çalışmıyor" dedi.