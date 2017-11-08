Erdoğan, Kahraman arasında sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ı kabul etti.

Edinilen bilgiye göre, görüşmede 12 Kasım'da başlayacak adaylık süreci ve 20 Kasım'da yapılacak Meclis Başkanlığı seçimi konusu ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta başında yapılan Merkez Yürütme Kurulu'nda İsmail Kahraman ile ilgili kararı, Kahraman'ın kendisine bıraktığını dile getirmiş,.

Kahraman'ın aday olmaması halinde ise Meclis Başkanlığı için parti kurullarının görüşlerini alarak adım atacağı belirtilmişti.



Kahraman’ın son bir kez Erdoğan ile görüş alışverişinde bulunduktan sona kararını vereceği ifade edildi.