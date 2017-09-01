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Erdoğan: "Tam anlamıyla skandal..."

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Erdoğan: "Tam anlamıyla skandal..."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı.Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarına yanıt veren Erdoğan, korumalarına ABD'de yöneltilen suçlamayla ilgili ise "Skandaldır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazı sonrasında açıklama yaptı. Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Terörle vermekte olduğumuz mücadele, bunlar maalesef bayramı bayram gibi karşılamamızı engelleyen gelişmeler olmuştur. Arakan olayı farklı bir felaket içeriyor. Şu an 20 bine varan insanların Bangladeş’e geçiyor olması, köyler yakılarak evlerini terk ediyor olması, Müslümanların öldürülmesi, bütün bunlar insanlığın gözleri önünde oluyor. Maalesef insanlık bunlara duyarsız.

Tekrar milletimiz birliği ve beraberliği temennisiyle mesajımı noktalayayım.

(Macron’un sözleriyle ilgili soru üzerine) Doğrusu ben tabii ne demek istediğini çözme noktasında değilim. Onu Sayın Macron’dan öğrenmek lazım. Görüşme talebinde bulundukları takdirde ben görüşme talebini reddetmem. Dostları çoğaltmak isterim. Ben o dergiye verileni de bir olumsuzluk değil, TürkiyeCumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile görüşmenin bir artı değer olduğunu düşünüyorum."

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Le Point dergisine verdiği röportajda bir dünya lideri olmanın göründüğü kadar 'havalı' olmadığını söylemişti. Macron, buna örnek olarak da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sık sık görüşmesi gerekmesini göstermişti.

 

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