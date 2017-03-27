Erdoğan TÜGVA'da konuştu

Barzani'nin referandum kapsamında 'evet' çalışmasını yaptığını unutan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kandil, İmralı, Pensilvanya 'Hayır' dediğine göre biz doğru yoldayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Abdi İpekçi Spor Salonu’nda düzenlenen oğlu Bilal Erdoğan’ın da yönetiminde olduğu, Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) 4. Gençlik Buluşması programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandumla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamaları:

"Kandil, İmralı, Pensilvanya 'Hayır' dediğine göre biz doğru yoldayız"

Şu anda, işte bu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı çıkanlar, dün üniversite önlerinde bizim başörtülü kızlarımızı boynu bükük bekletenlerin ta kendileridir. İkna odaklarını kuranlar onlardı. İkna odaklarında bizim kızlarımızı inim inim inletenler onlardı. İşte ben de o kızlardan iki tanesinin babasıyım. Biz damdan düştük. Damdan düşerek buralara geldik. Biz inanç özgürlüğü nedir biliriz. Düşünce özgürlüğü nedir biliriz. Ama bunların kitabında böyle bir şey yok. İşte buyurun, şu anda İsviçre'de benim posterimi devasa yapıp, şakağıma silah dayayanlar kimse, onlarla beraber yürüyenler kimse, şu anda bunlar, burada da iş birliği yaptılar. Gençler soruyorum, 'hayır' diyenler kim? Kandil, "Hayır" diyor. Kandil'in verdiği talimatla Avrupa'da ve Türkiye'de çalışmalar yürütülüyor. İmralı "Hayır" diyor, Pensilvanya "Hayır" diyor. Gençler, onlar "Hayır" dediğine göre biz, doğru yoldayız.