Erdoğan'dan Bahçeli'ye özel teşekkür

Erdoğan, Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu ile ortak açıklama yaptı. Erdoğan, referandumun ne zaman yapılacağına ilişkin yöneltilen soruya ise, "Bu hafta içerisinde biz de kararımızı veririz ve bu kararla da adım atılmış olur" dedi ve Bahçeli'ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda referandum sürecini değerlendiren Erdoğan, kendisini başkan yaptırmak isteyen Devlet Bahçeli'ye de teşekkür etti.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Bunlar sadece birer uydurma. Komisyonda, parlamentoda uzun uzun yapılan değerlendirmeler var. Benim de değerlendirmeler ve çalışmalar yapmam gerekiyor. Bir de mevsim koşullarıyla neden ne zaman bunun çalışmalarını yapmak gerekiyor. Sadece okuyup onaylamak veya reddetmek değil. Bunun yer yönüne bakmamız gerekiyor. Hangi istikamette yürüdüğümüz bellidir. Şunu net söylüyorum, bu süreç ülkemiz için önem arz ediyor. Ülkemizi terörize etmek isteyen anlayışlar bellidir. Terörize etmek isteyen anlayışların milletim tarafından kabul edilmeyeceğine inanıyorum.

BAHÇELİ'YE ÖZEL TEŞEKKÜR

Sayın Bahçeli’nin konuşmasından dolayı teşekkür ediyorum. Bizim duruşumuz çok çok önemli. Milletimizin birliği için bu işe zaten evet dediğimi ben açıkladım. Bu zamanlamayı beklemekte olan bir süreçtir. Olay sadece zamanlamadır. Bunun dışında da ben inanıyorum ki, milletim Kandil’e İmralı’ya olumlu bir sinyal vermeyecektir. Tamamıyla onlara inşallah bu işin karşısında duran ve tamamıyla, ülkemizin aydınlık geleceğine ter akıtmak isteyen insanlarla yürüyecektir. Bu hafta içerisinde biz de kararımızı veririz ve bu kararla da adım atılmış olur.