Bugünkü YENİÇAĞ »

Erdoğan'dan Bahçeli'ye özel teşekkür

»
Erdoğan'dan Bahçeli'ye özel teşekkür
Erdoğan, Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu ile ortak açıklama yaptı. Erdoğan, referandumun ne zaman yapılacağına ilişkin yöneltilen soruya ise, "Bu hafta içerisinde biz de kararımızı veririz ve bu kararla da adım atılmış olur" dedi ve Bahçeli'ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda referandum sürecini değerlendiren Erdoğan, kendisini başkan yaptırmak isteyen Devlet Bahçeli'ye de teşekkür etti.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Bunlar sadece birer uydurma. Komisyonda, parlamentoda uzun uzun yapılan değerlendirmeler var. Benim de değerlendirmeler ve çalışmalar yapmam gerekiyor. Bir de mevsim koşullarıyla neden ne zaman bunun çalışmalarını yapmak gerekiyor. Sadece okuyup onaylamak veya reddetmek değil. Bunun yer yönüne bakmamız gerekiyor. Hangi istikamette yürüdüğümüz bellidir. Şunu net söylüyorum, bu süreç ülkemiz için önem arz ediyor. Ülkemizi terörize etmek isteyen anlayışlar bellidir. Terörize etmek isteyen anlayışların milletim tarafından kabul edilmeyeceğine inanıyorum.

BAHÇELİ'YE ÖZEL TEŞEKKÜR

Sayın Bahçeli’nin konuşmasından dolayı teşekkür ediyorum. Bizim duruşumuz çok çok önemli. Milletimizin birliği için bu işe zaten evet dediğimi ben açıkladım. Bu zamanlamayı beklemekte olan bir süreçtir. Olay sadece zamanlamadır. Bunun dışında da ben inanıyorum ki, milletim Kandil’e İmralı’ya olumlu bir sinyal vermeyecektir. Tamamıyla onlara inşallah bu işin karşısında duran ve tamamıyla, ülkemizin aydınlık geleceğine ter akıtmak isteyen insanlarla yürüyecektir. Bu hafta içerisinde biz de kararımızı veririz ve bu kararla da adım atılmış olur.

İlgili Haberler
MHP eski İl Başkanı Vural: Türk milliyetçileri bu gidişe karşı çıksınPerinçek'ten Bahçeli'ye cevap: AKP ile aynı çizgideyiz!Bahçeli: "Erdoğan'ı, 'hayır'cılara tercih ederim"
  • Yorumlar 6
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    Bahçeli soruyu yanlış sordu!Bahçeli soruyu yanlış sordu!Zafer ya da Hezimet!Zafer ya da Hezimet!Yaz kızım: Rızası yoktu!..Yaz kızım: Rızası yoktu!..MHP'de yeni yapılanmaMHP'de yeni yapılanmaOğan: Ülkücü ne zamandan beri Perinçek'le Erdoğan arasına sıkıştı?Oğan: Ülkücü ne zamandan beri Perinçek'le Erdoğan arasına sıkıştı?Erdoğan'dan Bahçeli'ye özel teşekkürErdoğan'dan Bahçeli'ye özel teşekkürMHP eski İl Başkanı Vural: Türk milliyetçileri bu gidişe karşı çıksınMHP eski İl Başkanı Vural: Türk milliyetçileri bu gidişe karşı çıksınAKP’li Metiner: “HDP tabanı evet diyecek”AKP’li Metiner: “HDP tabanı evet diyecek”Halaçoğlu: "Perinçek ve Erdoğan'dan başka aday yok mu?"Halaçoğlu: "Perinçek ve Erdoğan'dan başka aday yok mu?"Dilek Öcalan serbest bırakıldıDilek Öcalan serbest bırakıldı
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti