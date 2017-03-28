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Erdoğan'dan, 'hayır' çadırına girdi

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Erdoğan'dan, 'hayır' çadırına girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Sarıyer'de CHP'nin 'hayır' çadırına uğradı. Erdoğan, çadırdakilerle yaklaşık 15 dakika konuştu.

Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na gitmek üzere öğle saatlerinde Tarabya Köşkü'nden çıktı. Erdoğan, önce Hacıosman Metro istasyonu yanında kurulan 'evet' standını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra 'evet' standının hemen yakınında kurulan 'hayır' standını ziyaret etti.

Erdoğan, kurulan çadıra girerek içeridekilerle yaklaşık 15 dakika konuştu.

T24'e konuşan CHP'li yetkililer, Erdoğan'ın önce aynı bölgede bulunan "Evet" çadırını ziyaret ettiğini, kendilerinin daveti üzerine "Hayır" çadırına da uğradığını belirtti. Yaklaşık 10 dakika süren kısa ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kadın seçmenle diyaloğa girdiği ifade edildi. Yetkililerin anlattığına göre Erdoğan, CHP'li seçmene "Neden 'Hayır' diyorsunuz" diye sordu. Bunun üzerine "Kadın olarak yeterince haklarım yok, hukuki güvence altında değilim" yanıtını aldı.

Bir başka seçmenin de Erdoğan'a Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne ilişkin şikâyette bulunduğunu belirten yetkililer, İsim konusunun "bazı vatandaşlar arasında üzüntü yarattığının" iletildiğini söyledi. Bir vatandaşın da "Keşke kendi isminizi verseydiniz en azından ikilik olmazdı" dediği, Erdoğan'ın "Samsun'a yetişmem gerekiyor" diyerek çadırdan ayrıldığı aktarıldı.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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