Erdoğan'dan itiraf: Gerilemenin sebebi bazı hatalarımızdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun AKP İl Danışma Meclisi'nde konuştu. Özeleştiride bulunan Erdoğan, "Ciddi bir metal yorgunluğuna ben de şahit oluyorum. Son zamanlarda gerileme yaşandıysa maalesef yaptığımız bazı yanlışlardan dolayı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Türkiye’de pek az siyasi parti ve kadroya nasip olacak çok çok önemli hizmetler verdik, önemli eserler kazandırdık. Eğitim, sağlık, enerji, ulaşım, iletişim, toplu konut, sosyal yardım ve diğer tüm konularda Türkiye’ye biz çağ atlattık. Bundan 10 yıl önce, 20 yıl önce birisi size gelip denizin üzerine böyle bir havalimanı yapacak dese inanır mıydınız? Ama işte biz yaptık ve sizlerin de hizmetine sunduk.

Biz CHP zihniyetinin akıl alamayacağı hizmetleri gerçekleştirdik. Onların hayallerinin ulaşamayacağı yere elhamdüllillah bizim zihnimiz ulaştı.

Şimdi ikinci havalimanını Rize-Artvin arasında inşa ediyoruz. Lafla peynir gemisi yürümez. Asıl bundan sonra yapılacak üzerinde kafa yormalı, proje geliştirmeli, milletvekillerimizi, bakanlarımızı, bürokratlarımızı çalıştırmalıyız. Giresun kendi bölgesinin lokomotif şehirlerinden biri olmalıdır. Başka türlüsü Giresun’a yakışmaz. Bu atılımın öncülüğünü yapacak olan yine AK Parti’dir.

“YOLDA KALAN ARKADAŞLARIMIZ OLDU”

16 yıllık, 15 yıllık iktidar dönemimizde durmaksızın, dinlenmeksizin kesintisiz bir mücadele içinde olduk. Bu süreçteyorulan, yolda kalan maalesef yolunu şaşıran arkadaşlarımız oldu.

AK Parti’nin en önemli özelliği sürekli kendini yenileyebilme, tazeleyebilme kabiliyetine sahip olması. Önümüzde zorlu bir mücadele dönemi başlıyor. 2019 seçimleri Türkiye ve dolayısıyla bizim için çok önemli. 16 Nisan halk oylamasıyla önemli bir başarıyı yakaladık. Artık yüzde 49,9 bile alsanız başarılı olamıyorsunuz.

“SON ZAMANLARDA GERİLEME YAŞANDIYSA SEBEBİ YAPTIĞIMIZ YANLIŞLARDIR”

Son zamanlarda da gerileme başladıysa bunun sebebi de bazı maalesef yaptığımız yanlışlardır. Kendi çıkarını partisinin ve ülkesinin çıkarlarının önünde tutan hiç kimse Ak Parti’de yöneticiliğe talip olamaz. Kesinlikle. Davası ve ülkesi için çalışacak milletimiz ile kucaklaşacak, proje üretecek herkese yüreğimiz ve kollarımız açık. İhanete bulaşmamış şartı ile partimize ve ülkesine hizmet etmiş herkesin başımızın üzerinde yeri var.

“METAL YORGUNLUĞUNA ŞAHİT OLUYORUM”

Ciddi bir metal yorgunluğuna ben de şahit oluyorum. Sadece şahsımın değil, milletimizin de tespitidir bu.

“PARTİMİZDE CİDDİ BİR YENİLEMEYE KARARLIYIZ”

Partimizde ciddi bir yenilemeyi ve değişimi hayata geçirmekte kararlıyız. Büyük kongre sürecimiz bu değişimi kendi tabi sürecinde yapmayı sağlıyor. Bu sürecin, en sağlıklı şekilde yapılması gerekiyor.