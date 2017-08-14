Erdoğan “Cumhuriyet”i kaldırdı!

Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, twitter hesabından “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı” ifadesini kaldırarak “Türkiye Cumhurbaşkanı” yazdı.

16 Nisan referandumundan sonra AKP’ye geri dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, twitter hesabında çok önemli bir değişikliğe imza attı. Erdoğan, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı” ifadesi yerine “Türkiye Cumhurbaşkanı” yazdı.

Erdoğan’ın resmi twitter hesabında daha önce “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı” ifadesini kullanıyordu.

İşte o değişim: