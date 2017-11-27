Erdoğan'ın 'istifa ederim' sözünün ardından CHP belge açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin "ispatlarsa istifa ederim" açıklamalarının ardından CHP'den çarpıcı bir adım geldi. CHP Grup Başkanvekili Özel, "Yarın milletin önüne belgeleri çıkaracağız" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"HEM SARAYA YARANAYIM, HEM PARTİMİ KAPATMAYAYIM"

CHP Grup Başkanvekili Özel, açıklamalarının ardından bir gazetecinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim ittifakına ilişkin harflerle sembolize ederek anlattığı hesaba ilişkin soruyu da yanıtladı.

Bahçeli'nin hesabını kürsüden okuyan Özel, "Hem saraya yaranayım hem partimi kapatmayayım hem ittifakı kurayım hem baraj dursun derken burada devreler yanmış. Semih Yalçın sinirlerine hakim olup hakaret etmek yerine, bu matematik formülünü okuyup tane tane açıklasa herhalde çok daha iyi olur. Ama biz bu açıklamamızdan sonra Semih Yalçın'dan geleneksel haftalık hakaret seansını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN İTİBARININ BEŞ PARALIK OLUŞUDUR"

Özel, ABD'de devam eden Rıza Sarraf davasına da değindi. "Sarraf'ı Türkiye'de yargılamadınız. Çünkü çorap sökülmeye başlarsa ucunun nereye kadar gideceğini biliyordunuz." diyen Özel, iktidar yetkililerinin bir yıl önce hayırsever işadamı olarak bahsettikleri Sarraf'ı bugün iftiracı olarak tanımladıklarını öne sürdü.

Özgür Özel, "Bugün Türkiye'nin bankaları tehdit altında, ortaya konabilecek para cezaları Türkiye ekonomisini tehdit ediyor, ekonomik yaptırımlar büyük tehdit ama esas sorun, Türkiye'nin uluslararası düzeyde itibarının beş paralık oluşudur." şeklinde konuştu.

"YARIN BELGELERİN ÇIKIŞINI İZLEYECEKSİNİZ"

Özel konuşmasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakınlarının yurt dışı hesaplarıyla ilgili iddialarını ve Erdoğan'ın buna yanıtını hatırlattı.

Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'ndan iddiaların belgesini milletin önüne çıkarmasını istediğini anlatan Özel, "Yarın grup toplantımız var. Yarın milletin önüne belgelerin çıkışını, milletin önünde bu konunun konuşulduğunu izleyeceksiniz. Sevgili Erdoğan'ı yarın televizyonun karşısına geçip Sayın Genel Başkanımızı dikkatle dinlemeye davet ediyoruz." diye konuştu.

BİR AÇIKLAMA DA GÜRSEL TEKİN'DEN

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Antalya’nın Döşemealtı İlçesi’nde CHP Merkez İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, CHP eski Antalya Milletvekili Gürkut Acar ve partililerin katıldığı toplantıda Gürsel Tekin, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında süren belge tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

‘YARIN HEP BERABER GÖRECEĞİZ’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçen salı günü grup toplantısında çok net anlaşılabilir, herkesin anlayabileceği sorular sorduğunu ifade eden Tekin, şöyle dedi:

“Örneğin İsviçre bankalarında bir yabancı gazetenin haberine dayalı, burada paranız var mı yok mu, yoksa evet yoktur ve bu konuda tıpkı Sayın Baykal’ın geçmiş dönemdeki ‘İsviçre bankalarında param yoktur’ deyip mahkemeye verip soruşturma başlattığı gibi siz de bu yöntemi deneyebilirdiniz.

Ama bu yöntemi de denemediğinize göre elbette ki insanların kafalarında soru işaretleri oluşuyor. Şimdi sayın genel başkanımızın salı günü sormuş olduğu çok net soru şu. Hepimiz çok iyi biliriz ki, Sayın Kılıçdaroğlu’nun hayatında yalan da yoktur, fıtratında da iftira yoktur. Sayın Kılıçdaroğlu belgeye, bilgiye dayalı konuşan bir liderdir. Birincisi şu, sizinle ilgili herhangi bir şey söylediğini zannetmiyorum. En azından grupta benim izlediğim kadarıyla.

Bir çocuklarınızla ilgili, damadınızla ilgili, dünürünüzle ilgili ve eski özel kaleminizle ilgili bu iddiaların olduğunu ifade etti. Ama Sayın Erdoğan dün üslubunu sertleştirerek gerçekten hiçbir siyasi üsluba yakışmayacak şekilde hakarete varan cümleleri kullanması son derece manidardır. Unutmayın ki Sayın Kılıçdaroğlu geçmiş dönemlerde de olduğu gibi hiçbir şeyi belgeye bilgiye dayalı konuşmayacağını büyük olasılıkla yarın hep beraber göreceğiz.”

KILIÇDAROĞLU’NU TAKİP EDİN

Belge tartışmasıyla ilgili “Yarın hep beraber göreceğiz” sözlerinin sorulduğu Gürsel Tekin, şunları söyledi:

“Bilemiyorum belge açıklanır mı açıklanmaz mı ama Sayın Kılıçdaroğlu belgeye, bilgiye dayalı olmayan hiçbir iddiası, konuşması olmaz. Geçmiş dönemde de olmamıştır ve şimdi de olmaz. Hatta şöyle bir şey de söylüyor, ‘Geçmişte de bir sürü iftira attı.’ Valla bir tanesini hatırlatsınlar onlardan özür dileyeceğim. Sayın Kılıçdaroğlu bugüne kadar hiç kimseye iftira da atmamıştır, olmayan bir şeyi de konuşmamıştır. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu’nu dinlemiş olsaydınız, yani kendi çamaşırımızı kendimiz yıkamış olsaydık bugün elin oğlu size kol gibi fatura göndermemiş olurdu. Elbette grup toplantımız var hiç merak etmeyin. Kılıçdaroğlu’nu takip edin.”