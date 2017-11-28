Yandaş yazardan Kılıçdaroğlu'na skandal sözler "İntihar et"

Hükümete yakınlığı ile bilinen Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 'İntihar et' dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarını köşesine taşıyan Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç skandal bir yazı kaleme aldı.

"Edepli, onurlu, haysiyetli bir insansanız muhatabınızdan özür dilersiniz" diyen Kekeç,"Bir kurtuluş yolu aradım Kılıçdaroğlu için ve intiharı buldum" ifadelerini kullandı.

Kekeç'in "İntihar et!" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Bugüne kadar hiçbir iddiasını kanıtlayamamış ve yalanlarıyla suçüstü yakalanıp “müfteri”konumuna düşmüş Kılıçdaroğlu’nun hangi itibar edeceğiz, onu niçin makbul ve muteber bulacağız? Dahası, niçin gidip bu adamın genel başkanlığını yaptığı partiye oy vereceğiz?

İddia şu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurtdışındaki bankalarda 3 milyar dolarlık serveti var.

Koskoca genel başkan “ortaya karışık” bir iftira atıyor... İftirasını itirafla desteklemesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulunuyor, “Biz biliyoruz, bir de sen anlat ” diyor.

Peki, önce sen anlatsın, “bildiklerini” kamuoyuyla paylaşsan daha iyi olmaz mı?

Bir iddiada bulunuyorsanız, kanıtını da sunacaksınız, “Var mı, yok mu?” diye ortaya top yuvarlamayacaksınız...

O top gider, ehil bir futbolcunun ayağından gol olur.

Nitekim gol oldu.

Golü yemişsiniz, hakem düdüğü çalmış, maç bitmiş, artık telafi imkânı yok...

Ne yaparsınız?

Edepli, onurlu, haysiyetli bir insansanız muhatabınızdan özür dilersiniz... Özür dilemeyi stratejik bulmuyorsanız edebinizle susup bir kenara çekilirsiniz.

Kemal Kılıçdaroğlu böyle yapmıyor.

Önce iftira atıyor, sonra “Sen de itiraf et” diyor... “İddianı ispatlarsan siyaseti ve Cumhurbaşkanlığını bırakacağım. İspatlayamazsan, sen siyaseti bırakacak mısın?”cevabını alınca da, bir zeytinyağı olarak üste çıkıp şunu söylüyor/söyleyebiliyor: “Ben bu konudaki söylentileri dile getirdim. Cumhurbaşkanı, benim iftiramın iftira olduğunu ispat etsin.” (Hem “iftira” diyor, hem “iftiramın iftira olduğunu ispat etsin” diyor.)

Bu cevap benim akıl melekelerimi dumura uğrattı.

Kötü oldum.

Bir insan olarak küçük düştüğümü hissettim.

Bir kurtuluş yolu aradım Kılıçdaroğlu için ve intiharı buldum.

Bunu samimi olarak öneriyorum.

İntihar etsin!

Bunu yaparsa bizi kendisinden mahrum bırakacaktır ama aynı zamanda insanlığın onurunu kurtaracaktır, insanlığımızdan utanmamayı sağlayacaktır!"