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Erdoğan'ın uçağında MHP'li Oktay Vural

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Erdoğan'ın uçağında MHP'li Oktay Vural
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya, Kuveyt ve Katar ziyaretinde yanında yer alan ekipte MHP'de sürpriz bir isim de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Rusya ve Kuveyt'in ardından Katar'a gitti. Erdoğan'ın ziyaretleri sırasında yanında yer alan ekipte Genelkurmay Başkanı ve bazı bakanların yanı sıra MHP'den sürpriz bir isim de yer aldı.

MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural, yurt dışı ziyaretlerinde Erdoğan'a eşlik etti. MHP'li vekillerin, Erdoğan'ın yutdışı ziyaretlerine dahil olması sık sık gündeme gelirken Oktay Vural'ın ekipte yer alması sürpriz olarak karşılandı. MHP yönetiminin Rusya-Kuveyt-Katar seyahati için Vural'ı görevlendirmesi, Genel Başkan Devlet Bahçeli ile ilişkilerinin yeniden düzeldiğinin işareti olarak yorumlandı. 

İSTİFA ETMİŞTİ

Oktay Vural geçen yıl MHP'deki olağanüstü kurultay tartışmaları sırasında partisinin Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etmişti. 2007 yılından beri yürüttüğü Grup Başkanvekilliği görevinden Haziran 2016’da istifa eden Oktay Vural yazılı açıklamasında, “MHP’de bir yenilenmeye, atılıma ve silkinişe ihtiyaç olduğu ve bunun karşılanması gerektiği açıktır” dediği için değişim isteyenlerle birlikte hareket edeceği düşünülmüştü.

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