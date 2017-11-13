Erdoğan'dan İsmail Kahraman açıklaması

Rusya ziyareti öncesi havalimanında açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'de Meclis Başkanlığı'na İsmail Kahraman'ın aday gösterilmesini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu. İsmail Kahraman'ın tekrar Meclis Başkanlığı'na aday gösterilmesini değerlendiren Erdoğan, "Şu anda İsmail Bey'in adaylığını ben de sizler gibi yeni öğrenmiş bulunuyorum" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

" Malumunuz, şu anda İsmail Bey, gerek siyasetteki deneyimi ile gerçekten yakın siyasi tarihe olan vukufiyeti ile değerli bir milletvekili arkadaşımız. Burada Meclis Başkanlığı'na adaylık husus her milletvekilinin kendi tercihidir. Şu anda İsmail Bey'in adaylığını ben de sizler gibi yeni öğrenmiş bulunuyorum. Bana düşen hayırlı olsun demektir. Benim oy kullanma hakkım da yok. Sadece partinin genel başkanıyım, aynı zamanda da Cumhurbaşkanıyım."

IRAK VE İRAN'I VURAN DEPREM

"Tüm Irak ve İran halkına geçmiş olsun diyorum. Felaketin hemen ardından ilgili kuruluşlarımızı bölgeye sevkettik. AFAD, Kızılay ve diğer kuruluşlarımız yardım çalışmalarında bulunuyorlar. 50 TIR'lık konvoy da Habur'dan Irak'a giriş yapmış bulunuyor. Türkiye bu tür zor durumlarda her zaman bölgedeki kardeşlerinin yanında yerini almıştır. Tüm kurumlarımıza, gereken yardımların süratle ulaştırılması hususunda da gerekli talimatlar verilmiştir. Temennimiz ve duamız can kayıpların sayısının daha da artmaması dileğindedir."

RUSYA ZİYARETİ

"Biraz sonra heyetle 3 ülkeyi kapsayacak bir ziyarete çıkacağız. İlk ziyaretimiz Rusya'nın Soçi iline olacak. Ziyareti değerli dostum Putin'in davetine icabet üzerine gerçekleştiriyoruz. Ankara yapmış olduğu ziyaretin iade-i ziyaret olarak gerçekleştirilecek. Suriye'deki son gelinen durumları değerlendireceğiz. Ne gibi adımlar atmamız gerekiyor, üzerinde duracağız. Rusya ile ticaret hacmimizi hedef olarak 100 milyar dolar olarak belirlemiştik. Bu hassasiyeti korumaya devam ediyoruz. Hedefin önündeki engellerin büyük oranda kaldırıldığını söyleyebilirim. Vize muafiyetinin önündeki engellerin kaldırılması üzerine beklentimizi tekrar ileteceğim. 4 milyonu aşkın Rus turisti ağırlama imkanımız oldu. Enerji alanında da yakın iş birliği halindeyiz. Türk Akımı hızla ilerliyor, Akkuyu'nun da 2023'te faaliyete geçmesi için çalışmalarımız sürüyor. Bölgesel konularda da fikir alışverişinde bulunacağız. Özellikle Suriye'ye ilişkin son görüşmeler önem arzediyor. İdlib merkezli görüşmelerimiz önem arzediyor. Sayın Putin ve Trump'ın ortak açıklamasını da birlikte değerlendireceğiz.

Dağlık Karabağ konusunu sayın Putin ile görüşme düşüncem var."