Eren Bülbül, şehitler tepesinin sancaktârı…

Hani demiştiniz ya:

"Dağa çıkışlar nitelik kazandı"

15 yaşındaki Eren Bülbül'ümüzü katledenler, o dağlara çıkan nitelikililerinizdendi…

Hani demiştiniz ya:

"Öcalan'a bebek katili demeyi biz yasakladık"

15 yaşındaki Eren Bülbül'ümüzü katledenler, o bebek katilinin teröristleriydi…

Hani demiştiniz ya:

"Öcalan dünyayı iyi okuyor"

15 yaşındaki Eren Bülbül'ümüzü katledenler, dünyayı iyi okuyan Öcalan'ınızın çiyanlarıydı…

Hani demiştiniz ya:

"Öcalan ölümü değil yaşamı seçti"

15 yaşındaki Eren Bülbül'ümüzü katledenler, yaşamı değil öldürmeyi seçen Öcalan'ınızın sırtlanlarıydı…

Hani demiştiniz ya:

"Beğenseniz de beğenmeseniz de Öcalan Kürtlerin lideridir"

15 yaşındaki Eren Bülbül'ümüzü katledenler, beğendiğiniz Öcalan'ınızın kan emici vampirleriydi…

Hani demiştiniz ya:

"PKK eline silah almakta haklı"

15 yaşındaki Eren Bülbül'ümüzü katledenler, tanıdğınız o hakkı kullanan kiralık katiller sürüsü PKK'nın katilleriydi…

Hani demiştiniz ya:

"Öcalan ideolojik olarak bir rehber, lider…"

15 yaşındaki Eren Bülbül'ümüzü katledenler, o rehberin ve liderin köpekleriydi…

Hani demiştinz ya:

"Bebek katili denilen bu kişi, çıktı 21 Mart nevruzunda gerçekten kapsayıcı, insanlara geleceği gösteren ve helâlleşme teklifi sunan bir konuşma yaptı"

15 yaşındaki Eren Bülbül'ümüzü katledenler, o helâlleştiğiniz Öcalan'ın vahşileriydi…

Hani demiştiniz ya:

"Öcalan Türkiye'nin demokrasisine katkı sağlıyor"

15 yaşındaki Eren Bülbül'ümüzü katledenler, demokrasimize sağladıkları katkıyla tetiklere asılanlardı…

Hani demiştiniz ya:

"Öcalan açılım sürecinde çok sorumluluk bilinciyle hareket ediyor ve bence çözüm sürecinin ilerleyen aşamalarında Öcalan'ın konumunu Türkiye artık tartışmalı"

15 yaşındaki Eren Bülbül'ümüzü katledenler, sorumluluk bilinciyle hareket eden Öcalan'ın kan emicileriydi.

Hani demiştiniz ya:

"Biz teröristle, örgütle pazarlık yapacak kadar namussuz ve ahlâksızlardan değiliz"

15 yaşındaki Eren Bülbül'ümüzü katledenler, Oslo'daki ahlâksız pazarlıklarınızda karşınızda oturan teröristlerin ve örgütün cânileriydi…

Ve…

Hani siz demiştiniz ya:

"16 Nisan referandumunda evet verin terör bitsin"

15 yaşındaki Eren Bülbül'ümüz sizin o söylediğiniz yalanın kurbanı…

Eren Bülbül, senin ve senin gibi Türk çocuklarının, senin ve senin gibi Oğuz'un yetimlerinin tertemiz kanları kurtaracak bu vatanı, Türk milletini, Türk devletini… Seninle içi yanan, senin gibi Trabzonlu, hemşehrin Servet Avcı'nın sözleriyle; "daha da çok vatan yapacak bu vatanı…" Senin ve senin gibi Türk çocuklarının, senin ve senin gibi Oğuz'un yetimlerinin tertemiz kanları daha çok vatan yapacak bu vatanı…

Eren Bülbül, Allah seni rahmet yağmurlarıyla yıkasın, başucuna Kâbe'yi diksek kabir taşı diye yetmez sana… Göğüne Süreyyâ'yı assak aydınlatsın kabrini diye yetmez sana…

Ama bilesin ki Eren Bülbül, seni ağuşuna alan bu aziz vatan toprağı, Oğuz'un yetimi nice Türk evlâdı kahramanı da bağrına basan Türk toprağıdır, muazzez bir topraktır, şehitler toprağıdır…

Bilesin ki Eren Bülbül, sen bizim için artık şehitler tepesinin sancaktârısın…